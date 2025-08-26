Школы Минской области готовы встречать учащихся – какие условия создали для детей?

Школы Минской области готовы встречать учащихся. Всего в центральном регионе за парты сядут более 160 тысяч детей. Для их комфорта и безопасности созданы все условия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Дукорской средней школе обновили спортивный зал и мастерские. Заменили свыше 160 окон, во всех кабинетах провели косметические ремонты: обновили потолки, стены и напольное покрытие. В учреждении действует добрая традиция: каждый кабинет оформлен в своем уникальном оттенке. Приобрели в школе и новое оборудование – оверлок в класс труда.

Валентина Мацуганова, директор Дукорской средней школы:

В классах проводились ремонтные работы по оштукатуриванию, шаклевке, покраске после замены окон. И, конечно, покраска пола. В основном все помещения школы красились, обновлялись.

В Дукорской средней школе 1 сентября за парты сядут 96 учеников, из них 8 первоклассников.