Летевший в Барселону белорусский самолёт развернули в небе перед Польшей

Новости Беларуси. Летевший в Европу белорусский самолет развернули в небе перед Польшей. Речь идет о лайнере Belavia, который направлялся в Барселону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.