Летевший в Барселону белорусский самолёт развернули в небе перед Польшей

Новости Беларуси. Летевший в Европу белорусский самолет развернули в небе перед Польшей. Речь идет о лайнере Belavia, который направлялся в Барселону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Летевший в Европу белорусский самолет развернули в небе перед Польшей. Речь идет о лайнере Belavia, который направлялся в Барселону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экипажу пришлось сделать немало кругов у польской границы и в итоге вернуться в Национальный аэропорт Минск. Борт приземлился в 15:46.
Самолет не пропустили через Польшу, потому что лежащая далее по маршруту Франция запретила ему пролет.
Читайте также:
«Этот шаг будет выстрелом в ногу». Во сколько обойдётся блокировка авиаперелётов над Беларусью?
Изоляция Беларуси дорого обойдётся авиакомпаниям. Вот что пишут в New York Times
Александр Лукашенко прокомментировал замену нашего флага в Риге на экстремистский и сообщение о минировании