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Летевший в Барселону белорусский самолёт развернули в небе перед Польшей

26 мая 2021 13:50
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Новости Беларуси. Летевший в Европу белорусский самолет развернули в небе перед Польшей. Речь идет о лайнере Belavia, который направлялся в Барселону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летевший в Барселону белорусский самолёт развернули в небе перед Польшей-1

Экипажу пришлось сделать немало кругов у польской границы и в итоге вернуться в Национальный аэропорт Минск. Борт приземлился в 15:46.

Летевший в Барселону белорусский самолёт развернули в небе перед Польшей-4

Самолет не пропустили через Польшу, потому что лежащая далее по маршруту Франция запретила ему пролет.

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# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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