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В таких ходунках учились ходить дети в XIX веке. Какие ещё предметы народного быта можно увидеть в Узденском музее?

26 мая 2021 13:23
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Новости Беларуси. В Узденском районном историко-краеведческом музее появился новый уникальный экспонат, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он пополнил экспозицию крестьянской усадьбы XIX века.

В таких ходунках учились ходить дети в XIX веке. Какие ещё предметы народного быта можно увидеть в Узденском музее?-1

Это детские ходунки, которые использовались в прошлом столетии. Ребенок учился ходить с их помощью в раннем детстве. При этом вид старинных ходунков сильно отличается от современных, поэтому для большей наглядности к ним изготовили куклу, которая помогает понять посетителям принцип использования.

В таких ходунках учились ходить дети в XIX веке. Какие ещё предметы народного быта можно увидеть в Узденском музее?-4

В целом же выставка является интерактивной.

В таких ходунках учились ходить дети в XIX веке. Какие ещё предметы народного быта можно увидеть в Узденском музее?-7

У гостей есть возможность не только ознакомиться с экспозицией, но и поучаствовать в различных квестах или сезонных мастер-классах.

В таких ходунках учились ходить дети в XIX веке. Какие ещё предметы народного быта можно увидеть в Узденском музее?-10

Виктория Колковская, младший научный сотрудник Узденского районного историко-краеведческого музея:
Также у нас действующая печка. Многие удивляются, что она действующая. Иногда на различные мероприятия мы можем что-то и приготовить. Некоторые предметы мы приносим под различные праздники, например весенние какие-то, те же куклы, когда у нас проводились мастер-классы.

В таких ходунках учились ходить дети в XIX веке. Какие ещё предметы народного быта можно увидеть в Узденском музее?-13

Екатерина Якубовская, старший научный сотрудник Узденского районного историко-краеведческого музея:
Куклы мы делаем разные. Здесь представлены куклы тряпичные, также куклы-зерновушки.

В таких ходунках учились ходить дети в XIX веке. Какие ещё предметы народного быта можно увидеть в Узденском музее?-16

У всех этих кукол нет глаз, лица нет.

В таких ходунках учились ходить дети в XIX веке. Какие ещё предметы народного быта можно увидеть в Узденском музее?-19

Это говорит о том, что кукла настоящая, обереговая, потому что если у куклы есть глаза, то она тогда будет считывать энергетику у хозяев этого дома.

В таких ходунках учились ходить дети в XIX веке. Какие ещё предметы народного быта можно увидеть в Узденском музее?-22

Всего экспозиция музея уже насчитывает около 200 экспонатов. Уникальные и интересные предметы народного быта здесь планируют собирать и дальше. Так, недавно появились также детская колыбель и сундук, в котором хранили приданое.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Виктория Колковская # Екатерина Якубовская # Фотофакт

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