В таких ходунках учились ходить дети в XIX веке. Какие ещё предметы народного быта можно увидеть в Узденском музее?

Новости Беларуси. В Узденском районном историко-краеведческом музее появился новый уникальный экспонат, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он пополнил экспозицию крестьянской усадьбы XIX века.

Это детские ходунки, которые использовались в прошлом столетии. Ребенок учился ходить с их помощью в раннем детстве. При этом вид старинных ходунков сильно отличается от современных, поэтому для большей наглядности к ним изготовили куклу, которая помогает понять посетителям принцип использования.

В целом же выставка является интерактивной.

У гостей есть возможность не только ознакомиться с экспозицией, но и поучаствовать в различных квестах или сезонных мастер-классах.

Виктория Колковская, младший научный сотрудник Узденского районного историко-краеведческого музея:

Также у нас действующая печка. Многие удивляются, что она действующая. Иногда на различные мероприятия мы можем что-то и приготовить. Некоторые предметы мы приносим под различные праздники, например весенние какие-то, те же куклы, когда у нас проводились мастер-классы.

Екатерина Якубовская, старший научный сотрудник Узденского районного историко-краеведческого музея:

Куклы мы делаем разные. Здесь представлены куклы тряпичные, также куклы-зерновушки.

У всех этих кукол нет глаз, лица нет.

Это говорит о том, что кукла настоящая, обереговая, потому что если у куклы есть глаза, то она тогда будет считывать энергетику у хозяев этого дома.