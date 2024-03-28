Вечерние пролёты МКС над Беларусью можно наблюдать 28, 29 и 30 марта

Сегодня, 28 марта, завтра и в субботу можно наблюдать вечерние пролеты Международной космической станции над Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки МКС облетает Землю 16 раз. На полный оборот требуется полтора часа. Пролет виден в одной точке только несколько минут и напоминает яркую звезду, движущуюся по небу. Напомним, что 23 марта наша Марина Василевская отправилась на орбиту Земли на корабле «Союз МС-25» в составе международного экипажа. На данный момент на МКС космонавты приступили к выполнению исследовательской части полета.