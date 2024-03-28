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Вечерние пролёты МКС над Беларусью можно наблюдать 28, 29 и 30 марта

28 марта 2024 10:37
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Сегодня, 28 марта, завтра и в субботу можно наблюдать вечерние пролеты Международной космической станции над Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечерние пролёты МКС над Беларусью можно наблюдать 28, 29 и 30 марта-1

За сутки МКС облетает Землю 16 раз. На полный оборот требуется полтора часа. Пролет виден в одной точке только несколько минут и напоминает яркую звезду, движущуюся по небу. Напомним, что 23 марта наша Марина Василевская отправилась на орбиту Земли на корабле «Союз МС-25» в составе международного экипажа. На данный момент на МКС космонавты приступили к выполнению исследовательской части полета.

# Космос # общество # Марина Василевская

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