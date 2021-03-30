Лесхозы Брестской области начали заготавливать берёзовый сок. Где его можно приобрести?

Новости Беларуси. С наступлением благоприятных погодных условий лесхозы страны приступают к заготовке березового сока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционные лидеры – южные регионы. Так, все 14 хозяйств Брестской области уже готовы к получению живительного напитка.

В 2021 году за период сокодвижения в области намерены заготовить не менее 7 тысяч тонн сока. Полученную продукцию в первую очередь поставят на перерабатывающие предприятия, кроме того не исключен и экспорт сока в Литву. Европейский потребитель уже давно оценил качество белорусского натурального напитка.

Деревья должны быть вдалеке от полей и дорог. Секреты сбора берёзового сока