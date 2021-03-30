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«Белавиа» с 30 марта возобновила полёты в Батуми. Какие правила въезда в страну?

30 марта 2021 06:27
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Новости Беларуси. Для посещения Грузии обязательно наличие отрицательного теста на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» с 30 марта возобновила полёты в Батуми. Какие правила въезда в страну?-1

Национальная авиакомпания «Белавиа» с 30 марта возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск-Батуми. Пока это будет два рейса по вторникам и пятницам, а к началу летнего сезона количество полетов в грузинский город планируется увеличить до семи в неделю.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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