«Лепестки из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета». Оформляем герберу
Мы уже рассказывали о том, как небанально оформить одинокую розу.
На очереди – цветы, которые заслужили не меньше внимания и любви.
Лора Белоровик, флорист-дизайнер:
Для следующего оформления мы будем оформлять герберу. И нам потребуется проволока. Вот такие лепесточки – там натуральная живая флористика под стеклом.
Это такая моя флористическая находка.
Но можно любые другие листики – даже вырезать из бумаги и проклеить проволокой, чтобы можно было выгнуть и тоже использовать.
Если нежный бутон предательски наклонился, можно использовать хитрость.
Аккуратно вставьте проволоку прямо в стебель – у герберы он полый внутри, поэтому цветку вы не навредите.
Лора Белоровик:
Что мы будем делать дальше – будем добавлять вот эти готовые лепесточки. Для этого тоже необходимо сначала – есть специальная тейп-лента – защитить стебель, чтобы мы его не поранили.
И будем постепенно прикладывать эти лепестки вокруг герберы.
Потом я их произвольно выгну, как мне захочется.
Такие лепестки можно сделать из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета. Нужно будет только проклеить их проволокой, чтобы вы могли придать лепесткам ту форму, которую захотите.
Как одна хризантема может заменить букет: оформляем цветок при помощи проволоки, бусинок и аспарагуса
Лора Белоровик:
Тейп – это технический материал. Конечно, за счёт того, что он сливается со стеблем, его не очень-то и видно. Но, тем не менее, для эстетики, его надо прикрыть.
Можем оставить так, а можем добавить акцент вот сюда, на ножку.
В нашем случае это – нить для вязания.
Так любые технические нюансы станут незаметными, а композиция – контрастнее и насыщеннее.