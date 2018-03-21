Прямой эфир

«Лепестки из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета». Оформляем герберу

21 марта 2018 15:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Лепестки из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета». Оформляем герберу-0

Мы уже рассказывали о том, как небанально оформить одинокую розу.
На очереди – цветы, которые заслужили не меньше внимания и любви.

Лора Белоровик, флорист-дизайнер:
Для следующего оформления мы будем оформлять герберу. И нам потребуется проволока. Вот такие лепесточки – там натуральная живая флористика под стеклом.

Это такая моя флористическая находка.

«Лепестки из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета». Оформляем герберу-3


Но можно любые другие листики – даже вырезать из бумаги и проклеить проволокой, чтобы можно было выгнуть и тоже использовать.

Если нежный бутон предательски наклонился, можно использовать хитрость.

«Лепестки из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета». Оформляем герберу-6

Аккуратно вставьте проволоку прямо в стебель – у герберы он полый внутри, поэтому цветку вы не навредите.
Лора Белоровик:
Что мы будем делать дальше – будем добавлять вот эти готовые лепесточки. Для этого тоже необходимо сначала – есть специальная тейп-лента – защитить стебель, чтобы мы его не поранили.

И будем постепенно прикладывать эти лепестки вокруг герберы.

«Лепестки из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета». Оформляем герберу-9

Потом я их произвольно выгну, как мне захочется.
Такие лепестки можно сделать из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета. Нужно будет только проклеить их проволокой, чтобы вы могли придать лепесткам ту форму, которую захотите.

«Лепестки из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета». Оформляем герберу-11

Как одна хризантема может заменить букет: оформляем цветок при помощи проволоки, бусинок и аспарагуса

Лора Белоровик:
Тейп – это технический материал. Конечно, за счёт того, что он сливается со стеблем, его не очень-то и видно. Но, тем не менее, для эстетики, его надо прикрыть.

Можем оставить так, а можем добавить акцент вот сюда, на ножку.

«Лепестки из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета». Оформляем герберу-14


Подойдёт любая нитка.

В нашем случае это – нить для вязания.

Так любые технические нюансы станут незаметными, а композиция – контрастнее и насыщеннее.

# общество # Растения и цветы # Лора Белоровик

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси будут устанавливать новые счётчики учёта электроэнергии, чтобы избежать случаев воровства
21 марта 2018 15:43

В Беларуси будут устанавливать новые счётчики учёта электроэнергии, чтобы избежать случаев воровства

«Были удивлены, когда нам вышли помогать соседи»: минчане открыли библиотеку прямо в подъезде
21 марта 2018 15:01

«Были удивлены, когда нам вышли помогать соседи»: минчане открыли библиотеку прямо в подъезде

С посевной придется повременить. Хозяйства Минской области ожидают благоприятных погодных условий
21 марта 2018 14:56

С посевной придется повременить. Хозяйства Минской области ожидают благоприятных погодных условий