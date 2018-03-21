«Лепестки из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета». Оформляем герберу

Мы уже рассказывали о том, как небанально оформить одинокую розу.

На очереди – цветы, которые заслужили не меньше внимания и любви.



Лора Белоровик, флорист-дизайнер:

Для следующего оформления мы будем оформлять герберу. И нам потребуется проволока. Вот такие лепесточки – там натуральная живая флористика под стеклом.

Это такая моя флористическая находка.



Но можно любые другие листики – даже вырезать из бумаги и проклеить проволокой, чтобы можно было выгнуть и тоже использовать.

Если нежный бутон предательски наклонился, можно использовать хитрость.

Аккуратно вставьте проволоку прямо в стебель – у герберы он полый внутри, поэтому цветку вы не навредите.

Лора Белоровик:

Что мы будем делать дальше – будем добавлять вот эти готовые лепесточки. Для этого тоже необходимо сначала – есть специальная тейп-лента – защитить стебель, чтобы мы его не поранили.

И будем постепенно прикладывать эти лепестки вокруг герберы.

Потом я их произвольно выгну, как мне захочется.

Такие лепестки можно сделать из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета. Нужно будет только проклеить их проволокой, чтобы вы могли придать лепесткам ту форму, которую захотите.

Как одна хризантема может заменить букет: оформляем цветок при помощи проволоки, бусинок и аспарагуса



Лора Белоровик:

Тейп – это технический материал. Конечно, за счёт того, что он сливается со стеблем, его не очень-то и видно. Но, тем не менее, для эстетики, его надо прикрыть.

Можем оставить так, а можем добавить акцент вот сюда, на ножку.



Подойдёт любая нитка.