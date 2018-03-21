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«Были удивлены, когда нам вышли помогать соседи»: минчане открыли библиотеку прямо в подъезде

21 марта 2018 15:01
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В этом доме по улице Игуменский тракт, 24 соседи дружны и заботятся о благоустройстве подъезда все вместе.

На окнах висят шторы, а растительность между этажами прячет серые стены.

«Были удивлены, когда нам вышли помогать соседи»: минчане открыли библиотеку прямо в подъезде-1

Минчанка Елена Карабанова решила тоже внести свой вклад в общее дело. 

Елена Карабанова, директор журнала для родителей:
У нас очень много книг дома. И вместо того, чтобы дубли книг и зачитанные книги куда-то определять, мы решили сделать у нас библиотечку буккроссинговую прямо в подъезде.

Народ у нас, в принципе, читающий.

«Были удивлены, когда нам вышли помогать соседи»: минчане открыли библиотеку прямо в подъезде-4

Но мы, как раз это решили проверить. Были очень приятно удивлены, когда, во-первых, нам вышли помогать соседи – устанавливать её. Во-вторых, когда книги начали разбирать и ставить новые. То есть, народ интересуется, что очень важно.

Библиотека существует уже около 2 лет.

«Были удивлены, когда нам вышли помогать соседи»: минчане открыли библиотеку прямо в подъезде-7

В планах – пополнение ассортимента.

Елена Карабанова: 
Мы планируем повесить ещё одну полочку с акцентом на периодику и на диски. У нас уже начали появляться диски, тоже обмениваться.

Елена убеждена, что только собственным примером можно показать подрастающему поколению, что такое хорошо, а что такое плохо.

Елена Карабанова: 
Здесь работает очень-очень важный воспитательный момент для нашего подрастающего поколения.

Действует такой заразительный эффект.

«Были удивлены, когда нам вышли помогать соседи»: минчане открыли библиотеку прямо в подъезде-10

Хорошо, если один человек начал что-то хорошее и доброе. Это – замечательно. Но, когда подключится второй, а если ещё и третий, то всё – эта уже идея будет работать, как бомба, как заразительный пример для всех остальных.

В этом доме друг друга уважают и доказывают это на деле.

Елена Карабанова: 
Когда у нас однажды одни соседи повесили просьбу к соседям: «А давайте, мы не будем курить на этажах», – все откликнулись.

И до сих пор никто не курит на этажах, только на улице. 

«Были удивлены, когда нам вышли помогать соседи»: минчане открыли библиотеку прямо в подъезде-13

Елена – филолог до мозга костей. Каково же было её удивление, когда однажды на полке она обнаружила старую книгу одного из древнегреческих писателей. Книголюб сразу оценила хороший анонимный жест кого-то из соседей.

Елена Карабанова: 
Я не знаю, кто поставил на нашу полочку буккроссинга эту книгу, но большое спасибо.

Потому что эту книгу я давно искала.

«Были удивлены, когда нам вышли помогать соседи»: минчане открыли библиотеку прямо в подъезде-16

И, благодаря нашему буккроссингу, она есть теперь в моей библиотеке. Но взамен этой книги я принесла много других.
Как директор журнала и большой книголюб, Елена рекомендует при выборе книги обращать особое внимание на опыт работы издательства, на качество материала, как в переносном, так и в прямом смысле. А как минчанка, советует выходить из квартир, знакомиться с соседями и делать доброе дело друг для друга.

Например, её страсть к книгам приносит пользу людям совершенно бесплатно.

«Были удивлены, когда нам вышли помогать соседи»: минчане открыли библиотеку прямо в подъезде-19

О том, что это возможно сделать в своём доме, у неё не было сомнений.
Елена Карабанова: 
Наверное, первый раз я увидела что-то подобное где-то в Интернете, кто-то рассказывал о том, как это выглядит в Лондоне, например. В Минске мне встречалась информация, что где-то такое делали. Но дом любят за то, что он – просто дом.

Это – дом, люди здесь, как семья.

# общество # Здания Минска # Елена Карабанова

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