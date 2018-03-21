«Были удивлены, когда нам вышли помогать соседи»: минчане открыли библиотеку прямо в подъезде

В этом доме по улице Игуменский тракт, 24 соседи дружны и заботятся о благоустройстве подъезда все вместе. На окнах висят шторы, а растительность между этажами прячет серые стены.

Минчанка Елена Карабанова решила тоже внести свой вклад в общее дело.



Елена Карабанова, директор журнала для родителей:

У нас очень много книг дома. И вместо того, чтобы дубли книг и зачитанные книги куда-то определять, мы решили сделать у нас библиотечку буккроссинговую прямо в подъезде.

Народ у нас, в принципе, читающий.

Но мы, как раз это решили проверить. Были очень приятно удивлены, когда, во-первых, нам вышли помогать соседи – устанавливать её. Во-вторых, когда книги начали разбирать и ставить новые. То есть, народ интересуется, что очень важно.



Библиотека существует уже около 2 лет.

В планах – пополнение ассортимента.



Елена Карабанова:

Мы планируем повесить ещё одну полочку с акцентом на периодику и на диски. У нас уже начали появляться диски, тоже обмениваться.



Елена убеждена, что только собственным примером можно показать подрастающему поколению, что такое хорошо, а что такое плохо.



Елена Карабанова:

Здесь работает очень-очень важный воспитательный момент для нашего подрастающего поколения.

Действует такой заразительный эффект.

Хорошо, если один человек начал что-то хорошее и доброе. Это – замечательно. Но, когда подключится второй, а если ещё и третий, то всё – эта уже идея будет работать, как бомба, как заразительный пример для всех остальных.



В этом доме друг друга уважают и доказывают это на деле.



Елена Карабанова:

Когда у нас однажды одни соседи повесили просьбу к соседям: «А давайте, мы не будем курить на этажах», – все откликнулись.

И до сих пор никто не курит на этажах, только на улице.

Елена – филолог до мозга костей. Каково же было её удивление, когда однажды на полке она обнаружила старую книгу одного из древнегреческих писателей. Книголюб сразу оценила хороший анонимный жест кого-то из соседей.



Елена Карабанова:

Я не знаю, кто поставил на нашу полочку буккроссинга эту книгу, но большое спасибо.

Потому что эту книгу я давно искала.

И, благодаря нашему буккроссингу, она есть теперь в моей библиотеке. Но взамен этой книги я принесла много других.

Как директор журнала и большой книголюб, Елена рекомендует при выборе книги обращать особое внимание на опыт работы издательства, на качество материала, как в переносном, так и в прямом смысле. А как минчанка, советует выходить из квартир, знакомиться с соседями и делать доброе дело друг для друга.

Например, её страсть к книгам приносит пользу людям совершенно бесплатно.

О том, что это возможно сделать в своём доме, у неё не было сомнений.

Елена Карабанова:

Наверное, первый раз я увидела что-то подобное где-то в Интернете, кто-то рассказывал о том, как это выглядит в Лондоне, например. В Минске мне встречалась информация, что где-то такое делали. Но дом любят за то, что он – просто дом.