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Как одна хризантема может заменить букет: оформляем цветок при помощи проволоки, бусинок и аспарагуса

21 марта 2018 15:51
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Как одна хризантема может заменить букет: оформляем цветок при помощи проволоки, бусинок и аспарагуса-0

Новости Беларуси. Флорист в программе «Большой завтрак» рассказала, как необычно оформить хризантему. 
Лора Белоровик, флорист-дизайнер:
Мы будем использовать аспарагус – вот очень такой красивый, фактурный.
Нужна будет проволока – вот есть техническая проволока, есть декоративная проволока. Потребуются ещё бусинки, тейп, ну и, соответственно, инструменты.

Стебель зачищаем – в отличие от самого бутона, листья хризантемы далеки от эстетического идеала. И делаем произвольный каркас, в который после поместим наше растение.

Один цветок вместо букета: как оформить розу при помощи проволоки и бусинок

Как одна хризантема может заменить букет: оформляем цветок при помощи проволоки, бусинок и аспарагуса-3

Лора Белоровик:
Видите, что я делаю – просто наматываю проволоку на пальцы. Наматываю, наматываю, пока не увижу, что здесь такая масса набралась.

Снимаю с пальцев и произвольно делаю путаночку, которую буду частями добавлять.
Оттенки фиолетового будут хорошо смотреться с нашей хризантемой.

Кстати, жёлтые цветы ошибочно считают знаком разлуки.

Это – цвет солнца и радости, которую вы дарите человеку вместе с растением.

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Как одна хризантема может заменить букет: оформляем цветок при помощи проволоки, бусинок и аспарагуса-6

Лора Белоровик:
Сейчас я добавляю, как акцент, бусинки. Ничего здесь склеивать не нужно, в данном случае, у нас есть проволока. Я её просто разрезаю в тех местах, где мне хочется, и продеваю бусинки. И потом вокруг бусинки делаю такую петлю – прокручиваю.

Каркас мы аккуратно соединяем с хризантемой. Вуаля: композиция практически готова.
Лора Белоровик:
Последний штрих – вот мы добавляем такие сухоцветы, которые тоже будут очень долго стоять, им не нужна подпитка водой. Для этого мы их просто склеиваем. И наносим на наш каркас.

# общество # Растения и цветы # Лора Белоровик

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