Как одна хризантема может заменить букет: оформляем цветок при помощи проволоки, бусинок и аспарагуса

Новости Беларуси. Флорист в программе «Большой завтрак» рассказала, как необычно оформить хризантему.

Лора Белоровик, флорист-дизайнер:

Мы будем использовать аспарагус – вот очень такой красивый, фактурный.

Нужна будет проволока – вот есть техническая проволока, есть декоративная проволока. Потребуются ещё бусинки, тейп, ну и, соответственно, инструменты.



Стебель зачищаем – в отличие от самого бутона, листья хризантемы далеки от эстетического идеала. И делаем произвольный каркас, в который после поместим наше растение.

Лора Белоровик:

Видите, что я делаю – просто наматываю проволоку на пальцы. Наматываю, наматываю, пока не увижу, что здесь такая масса набралась.



Снимаю с пальцев и произвольно делаю путаночку, которую буду частями добавлять.

Оттенки фиолетового будут хорошо смотреться с нашей хризантемой.

Кстати, жёлтые цветы ошибочно считают знаком разлуки. Это – цвет солнца и радости, которую вы дарите человеку вместе с растением. «Лепестки из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета». Оформляем герберу