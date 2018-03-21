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С посевной придется повременить. Хозяйства Минской области ожидают благоприятных погодных условий

21 марта 2018 14:56
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Новости Беларуси. Вынужденный тайм-аут. Хозяйства Минской области в ожидании благоприятных условий для начала сева, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С посевной придется повременить. Хозяйства Минской области ожидают благоприятных погодных условий-1

С посевной придется повременить. Хозяйства Минской области ожидают благоприятных погодных условий-3

Пока небесная канцелярия не «дает добро»: то мороз, то снег. А между прочим, в 2017 году той же порой, на юге региона аграрии уже во всю трудились. В 2018 году работа задерживается. А это значит, что придется сеять в сжатые сроки. Впрочем, в хозяйствах время не тратят: доводят до ума технику. Так, в Крупском районе все 67 агрегатов – на линейке готовности. Ремонт обошелся в 100 тысяч рублей.

С посевной придется повременить. Хозяйства Минской области ожидают благоприятных погодных условий-6

Александр Шашков, главный инженер ОАО «Кленовичи»:
В нынешнее время на полях работает посевной агрегат для подсевки трав, мы вносим минеральные удобрения, то бишь калий. Немножко сойдет снег – пойдут в работу энергетические средства для того, чтобы подкормить озимые.

С посевной придется повременить. Хозяйства Минской области ожидают благоприятных погодных условий-9

Скорее всего, фронт работ расширится: как правило, требует пересева и некоторая часть озимых. Их состояние обследуют и определяются с «проблемными участками».

С посевной придется повременить. Хозяйства Минской области ожидают благоприятных погодных условий-12

# общество # Фотофакт # Посевная кампания

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