С посевной придется повременить. Хозяйства Минской области ожидают благоприятных погодных условий

Новости Беларуси. Вынужденный тайм-аут. Хозяйства Минской области в ожидании благоприятных условий для начала сева, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Вынужденный тайм-аут. Хозяйства Минской области в ожидании благоприятных условий для начала сева, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пока небесная канцелярия не «дает добро»: то мороз, то снег. А между прочим, в 2017 году той же порой, на юге региона аграрии уже во всю трудились. В 2018 году работа задерживается. А это значит, что придется сеять в сжатые сроки. Впрочем, в хозяйствах время не тратят: доводят до ума технику. Так, в Крупском районе все 67 агрегатов – на линейке готовности. Ремонт обошелся в 100 тысяч рублей.
Александр Шашков, главный инженер ОАО «Кленовичи»:
В нынешнее время на полях работает посевной агрегат для подсевки трав, мы вносим минеральные удобрения, то бишь калий. Немножко сойдет снег – пойдут в работу энергетические средства для того, чтобы подкормить озимые.
Скорее всего, фронт работ расширится: как правило, требует пересева и некоторая часть озимых. Их состояние обследуют и определяются с «проблемными участками».