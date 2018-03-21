С посевной придется повременить. Хозяйства Минской области ожидают благоприятных погодных условий

Пока небесная канцелярия не «дает добро»: то мороз, то снег. А между прочим, в 2017 году той же порой, на юге региона аграрии уже во всю трудились. В 2018 году работа задерживается. А это значит, что придется сеять в сжатые сроки. Впрочем, в хозяйствах время не тратят: доводят до ума технику. Так, в Крупском районе все 67 агрегатов – на линейке готовности. Ремонт обошелся в 100 тысяч рублей.