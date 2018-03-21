В Беларуси будут устанавливать новые счётчики учёта электроэнергии, чтобы избежать случаев воровства

Новости Беларуси. Специальные приборы учета электроэнергии в Беларуси будут применяться шире. Это делается для того, чтобы исключить случаи воровства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, только в Слуцке в 2017 году «Энергосбыт» не досчитался 150 миллионов киловатт. Как было установлено, именно столько «утаили» недобросовестные граждане, благодаря различным манипуляциям с приборами учета. Потери составили 140 тысяч рублей. Новые счетчики в автоматическом режиме будут сличать расход энергии.

Михаил Гурбо, заместитель главного инженера по работе с персоналом Слуцких электрических сетей:

В 2017 году мы закупили 100 таких приборов, в 2018 году – пока 45, но в течение года будем смотреть по обстановке, будем закупать их далее. Это обычные приборы учета нашего белорусского производства, которые делаются в специальных ящиках и монтируются на входе в дом и так далее.