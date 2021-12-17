Леонида Зайца избрали заместителем председателя Совета Республики Национального собрания

Напомним, по решению Президента Беларуси он на этой неделе был назначен сенатором. Новый человек в верхней палате парламента получил поддержку большинства. Заседание 6-й сессии проходит 17 декабря в Минске.

Напомним, Леонид Заяц до этого возглавлял Могилевский облисполком. На посту его сменил Анатолий Исаченко, который ранее был вице-спикером Совета Республики Национального собрания Беларуси. Сегодня же Совет Республики одобрил назначение Игоря Карпенко председателем ЦИК Беларуси.