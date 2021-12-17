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Леонида Зайца избрали заместителем председателя Совета Республики Национального собрания

17 декабря 2021 10:12
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Новости Беларуси. Леонид Заяц избран заместителем председателя Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Леонида Зайца избрали заместителем председателя Совета Республики Национального собрания-1

Напомним, по решению Президента Беларуси он на этой неделе был назначен сенатором. Новый человек в верхней палате парламента получил поддержку большинства. Заседание 6-й сессии проходит 17 декабря в Минске.  

Леонида Зайца избрали заместителем председателя Совета Республики Национального собрания-4

Напомним, Леонид Заяц до этого возглавлял Могилевский облисполком. На посту его сменил Анатолий Исаченко, который ранее был вице-спикером Совета Республики Национального собрания Беларуси. Сегодня же Совет Республики одобрил назначение Игоря Карпенко председателем ЦИК Беларуси.  

«Я хочу тебя поблагодарить за эту работу». Что Александр Лукашенко сказал Леониду Зайцу на заседании в Могилеве? Читайте здесь.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Леонид Заяц # Анатолий Исаченко # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко # Фотофакт

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