Леонида Зайца избрали заместителем председателя Совета Республики Национального собрания

Новости Беларуси. Леонид Заяц избран заместителем председателя Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Леонид Заяц избран заместителем председателя Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, по решению Президента Беларуси он на этой неделе был назначен сенатором. Новый человек в верхней палате парламента получил поддержку большинства. Заседание 6-й сессии проходит 17 декабря в Минске.
Напомним, Леонид Заяц до этого возглавлял Могилевский облисполком. На посту его сменил Анатолий Исаченко, который ранее был вице-спикером Совета Республики Национального собрания Беларуси. Сегодня же Совет Республики одобрил назначение Игоря Карпенко председателем ЦИК Беларуси.
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