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О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах

04 августа 2020 18:14
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Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10 утра открылись почти 6 000 участков по всей стране и за ее пределами – в наших посольствах и генеральных консульствах.

О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах-1

Если прийти в основной день – 9 августа – не получится, то гражданин имеет право сделать свой выбор накануне. Досрочное голосование продлится до субботы, 8 августа, включительно.

Как прошел первый день? В материале наших корреспондентов.

Участок в Белорусском государственном университете физической культуры. 15 минут до открытия. В присутствии избирательной комиссии и наблюдателей обязательная процедура – опечатывание ящика для голосования.

О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах-4

Избирательная комиссия с росписями. Печать – опечатно, ящик закрыт. Подписано: «Для досрочного голосования».

После окончания каждого дня голосования он будет опечатываться, закрываться. С подписями двух членов комиссий, председателя или секретаря.

Ровно в 10 часов утра избирательный участок открывается для желающих сделать свой выбор. Первый голосующий пришел в первые минуты работы.

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О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах-7

А это уже Могилев. Полуторагодовалые Николь и Амелия на этом участке сегодня самые юные посетители. И пока по возрасту права голоса не имеют, выбор делают мамы.

О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах-10

О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах-12

Надежда Мешкова, председатель участковой комиссии № 86 Могилева:
Так как у нас микрорайон молодой, много идет голосовать молодых мам. И с детками молодые мамы идут. 

О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах-15

О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах-17

Анна Лазарева, жительница Могилева:
Мы решили сразу идти голосовать досрочно. Мы и дальше хотим жить в мире.

О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах-20

Елена Воробьева, жительница Могилева:
Микрорайон новый. Все рядом. Поликлиника открывается. Школа, бассейн. Все для развития детей. Это самое главное для нас. 

О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах-23

Чтобы воспользоваться правом голоса, нужно иметь при себе паспорт. Подойдет удостоверение госслужащего, водителя, студенческий или военный билет. С 4 августа и по субботу, 8 августа, включительно продлится досрочное голосование.

Есть планы на воскресенье. Возможно, у кого-то соревнования. Или просто выходной будет рабочим. Как бы ни складывались эти дни, у каждого точно есть возможность принять участие в электоральной кампании.

# Выборы в Беларуси # общество # Людмила Волчек # Леонид Хроменков # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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