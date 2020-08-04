О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах

Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10 утра открылись почти 6 000 участков по всей стране и за ее пределами – в наших посольствах и генеральных консульствах.

Если прийти в основной день – 9 августа – не получится, то гражданин имеет право сделать свой выбор накануне. Досрочное голосование продлится до субботы, 8 августа, включительно. Как прошел первый день? В материале наших корреспондентов. Участок в Белорусском государственном университете физической культуры. 15 минут до открытия. В присутствии избирательной комиссии и наблюдателей обязательная процедура – опечатывание ящика для голосования.

А это уже Могилев. Полуторагодовалые Николь и Амелия на этом участке сегодня самые юные посетители. И пока по возрасту права голоса не имеют, выбор делают мамы.

Надежда Мешкова, председатель участковой комиссии № 86 Могилева:

Так как у нас микрорайон молодой, много идет голосовать молодых мам. И с детками молодые мамы идут.

Анна Лазарева, жительница Могилева:

Мы решили сразу идти голосовать досрочно. Мы и дальше хотим жить в мире.

Елена Воробьева, жительница Могилева:

Микрорайон новый. Все рядом. Поликлиника открывается. Школа, бассейн. Все для развития детей. Это самое главное для нас.