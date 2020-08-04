О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах
Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10 утра открылись почти 6 000 участков по всей стране и за ее пределами – в наших посольствах и генеральных консульствах.
Если прийти в основной день – 9 августа – не получится, то гражданин имеет право сделать свой выбор накануне. Досрочное голосование продлится до субботы, 8 августа, включительно.
Как прошел первый день? В материале наших корреспондентов.
Участок в Белорусском государственном университете физической культуры. 15 минут до открытия. В присутствии избирательной комиссии и наблюдателей обязательная процедура – опечатывание ящика для голосования.
Избирательная комиссия с росписями. Печать – опечатно, ящик закрыт. Подписано: «Для досрочного голосования».
После окончания каждого дня голосования он будет опечатываться, закрываться. С подписями двух членов комиссий, председателя или секретаря.
Ровно в 10 часов утра избирательный участок открывается для желающих сделать свой выбор. Первый голосующий пришел в первые минуты работы.
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А это уже Могилев. Полуторагодовалые Николь и Амелия на этом участке сегодня самые юные посетители. И пока по возрасту права голоса не имеют, выбор делают мамы.
Надежда Мешкова, председатель участковой комиссии № 86 Могилева:
Так как у нас микрорайон молодой, много идет голосовать молодых мам. И с детками молодые мамы идут.
Анна Лазарева, жительница Могилева:
Мы решили сразу идти голосовать досрочно. Мы и дальше хотим жить в мире.
Елена Воробьева, жительница Могилева:
Микрорайон новый. Все рядом. Поликлиника открывается. Школа, бассейн. Все для развития детей. Это самое главное для нас.
Чтобы воспользоваться правом голоса, нужно иметь при себе паспорт. Подойдет удостоверение госслужащего, водителя, студенческий или военный билет. С 4 августа и по субботу, 8 августа, включительно продлится досрочное голосование.
Есть планы на воскресенье. Возможно, у кого-то соревнования. Или просто выходной будет рабочим. Как бы ни складывались эти дни, у каждого точно есть возможность принять участие в электоральной кампании.