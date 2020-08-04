Игорь Марзалюк: мы строим свой белорусский мир, и сегодня у нас действительно есть наш белорусский образ жизни

Новости Беларуси. О правильности белорусского пути сегодня говорят во многих уголках мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Усе рашэнні пра Беларусь, якія ўплываюць на Беларусь, – гэта Мінск, гэта Прэзідэнт, гэта наша вышэйшая заканадаўчая ўлада. Мы кантралюем сваю тэрыторыю, мы будуем сваю эканоміку, мы будуем сваю палітыку, як унутраную, так і знешнюю. І ў рэшце рэшт – гэта можа камусьці падацца пафасным – мы будуем свой беларускі свет. І ў нас сёння рэальна існуе наш беларускі лад жыцця.