Игорь Марзалюк: мы строим свой белорусский мир, и сегодня у нас действительно есть наш белорусский образ жизни

Новости Беларуси. О правильности белорусского пути сегодня говорят во многих уголках мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О правильности белорусского пути сегодня говорят во многих уголках мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Усе рашэнні пра Беларусь, якія ўплываюць на Беларусь, – гэта Мінск, гэта Прэзідэнт, гэта наша вышэйшая заканадаўчая ўлада. Мы кантралюем сваю тэрыторыю, мы будуем сваю эканоміку, мы будуем сваю палітыку, як унутраную, так і знешнюю. І ў рэшце рэшт – гэта можа камусьці падацца пафасным – мы будуем свой беларускі свет. І ў нас сёння рэальна існуе наш беларускі лад жыцця.
Читайте также:
Президент Беларуси о задержанных боевиках: «Всё это враньё про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию»
Александр Лукашенко: «Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна»
Андрей Савиных: надо выстраивать логику развития страны, чтобы выйти из кризиса не просто в плюсе, а с уверенностью в будущем