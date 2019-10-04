Инна Медведева об интернет-переписи: можно заниматься своими делами, потом вернуться и продолжить перепись

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Естественно, интернет-перепись позволяет гражданину удобно, в то время, когда у него действительно будет возможность, переписаться. Причем, гражданин может начать переписываться, заниматься своими делами, потом вернуться и продолжить эту перепись. К нему не придет человек, он не будет свои личные данные называть другому человеку. Поэтому мы предоставляем именно возможность переписаться самостоятельно и назвать свои данные только нам, которые гарантируют их конфиденциальность.