Инна Медведева об интернет-переписи: можно заниматься своими делами, потом вернуться и продолжить перепись

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала масштабная кампания по переписи населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси стартовала масштабная кампания по переписи населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми внести свои данные в общую базу страны смогли граждане, воспользовавшиеся возможностью пройти процедуру онлайн.
Сайт Белстата «лёг» от наплыва желающих пройти интернет-перепись
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Естественно, интернет-перепись позволяет гражданину удобно, в то время, когда у него действительно будет возможность, переписаться. Причем, гражданин может начать переписываться, заниматься своими делами, потом вернуться и продолжить эту перепись. К нему не придет человек, он не будет свои личные данные называть другому человеку. Поэтому мы предоставляем именно возможность переписаться самостоятельно и назвать свои данные только нам, которые гарантируют их конфиденциальность.
У онлайн-переписи есть альтернатива. По всей стране сегодня открылись стационарные участки. Они будут доступны до конца октября. А начиная с 21 числа к кампании подключатся переписчики, которые будут посещать граждан на дому.