Салфетки для остановки кровотечения разработали учёные из БГУ. Чем они уникальны?

Новости Беларуси. Немалый вклад в развитие белорусской науки делают высшие учебные заведения страны. Их прикладные исследования находят все большее применение. Так, например, в БГУ разработали салфетки для остановки кровотечения. Их можно использовать в ходе хирургических вмешательств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При контакте с открытыми тканями материал преобразуется в гелеподобное вещество, надежно закупоривает капилляры и активизирует процесс свертывания крови. Окисленная целлюлоза, из которой сделаны салфетки, позволяет им полностью рассасываться в организме. Импортозамещающий продукт в полной мере покроет потребность белорусских учреждений здравоохранения в таких материалах. Кроме того, планируется наладить экспорт изделий.

Иван Левченко, начальник сектора регистрации и фармаконадзора УП «УНИТЕХПРОМ БГУ»:

Определенный интерес к нашей разработке был проявлен со стороны предприятий Российской Федерации, также значительный интерес был проявлен со стороны партнеров из африканских стран, с которыми в настоящий момент мы ведем активные переговоры. Поставлено определенное количество образцов гемостатических изделий для последующих испытаний в странах Африки.

Разработка белорусских ученых уже прошла доклинические испытания и на данный момент находится на государственной регистрации.