Леонид Анфимов: все граждане республики должны отдать дань памяти тем, кто нам дал право просто жить

Этот мемориал как символ матерей, потерявших своих сыновей на войне. У Куприяновой их было пять, и ни один не уцелел.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Для меня День Победы – это праздник, как говорят, со слезами на глазах, и святой день, когда все граждане республики должны отдать дань памяти тем, кто обеспечил свободу и независимость нашей родине, кто дал нам возможность сегодня созидательно трудиться, кто нам дал право просто жить.