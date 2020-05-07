Геннадий Давыдько: на самом деле эта Великая Победа – это было вчера, а мы уже так далеко продвинулись

Новости Беларуси. Сенненская земля обильно полита кровью советских солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сенненская земля обильно полита кровью советских солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопреки написанному в учебниках истории, именно здесь, а не на Курской дуге, было самое массовое танковое сражение Великой Отечественной войны.
Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
В такие минуты приходит понимание, что на самом деле эта Великая Победа – это было вчера, а мы уже так далеко продвинулись. Да, индустриально возможно. Но самое главное – не потерять бы тот дух.
«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны
Мы духовно можем потерять очень много, и материально в результате этого тоже можем потерять все, если перестанем чтить эти даты.