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Геннадий Давыдько: на самом деле эта Великая Победа – это было вчера, а мы уже так далеко продвинулись

07 мая 2020 19:48
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Новости Беларуси. Сенненская земля обильно полита кровью советских солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Давыдько: на самом деле эта Великая Победа – это было вчера, а мы уже так далеко продвинулись-1

Вопреки написанному в учебниках истории, именно здесь, а не на Курской дуге, было самое массовое танковое сражение Великой Отечественной войны.

Геннадий Давыдько: на самом деле эта Великая Победа – это было вчера, а мы уже так далеко продвинулись-4

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
В такие минуты приходит понимание, что на самом деле эта Великая Победа – это было вчера, а мы уже так далеко продвинулись. Да, индустриально возможно. Но самое главное не потерять бы тот дух.

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Мы духовно можем потерять очень много, и материально в результате этого тоже можем потерять все, если перестанем чтить эти даты.

# Великая Отечественная война # общество # Геннадий Давыдько # Фотофакт

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