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Леонид Анфимов: у медиков можно поучиться тому, как надо любить свой народ

29 апреля 2020 06:45
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Новости Беларуси. Тех, кто сегодня борется за жизни, поддержали в Комитете государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Леонид Анфимов: у медиков можно поучиться тому, как надо любить свой народ -1

В Докшицкую центральную районную больницу передали 200 медицинских защитных костюмов, закупленных за счёт личных средств работников комитета.   

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

Леонид Анфимов: у медиков можно поучиться тому, как надо любить свой народ -4

Леонид Анфимов: у медиков можно поучиться тому, как надо любить свой народ -6

Во время рабочей поездки в Витебский регион глава контрольного ведомства посетил районную больницу, где сегодня на излечении находится больше всего пациентов. Леонид Анфимов ознакомился с эпидемиологической обстановкой и передал средства индивидуальной защиты медикам, поблагодарив за их труд.   

Леонид Анфимов: у медиков можно поучиться тому, как надо любить свой народ -9

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:   
Не считаясь со своим здоровьем, иногда рискуя тем здоровьем, рискуя жизнью. И ни от одного из них никто и никогда не услышал слова, что я не пойду. Действительно, они находятся сегодня на передовой и у этих медиков можно поучиться тому, как надо любить свой народ и свою страну.   

# Коронавирус # общество # Леонид Анфимов # Фотофакт

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