Леонид Анфимов: у медиков можно поучиться тому, как надо любить свой народ

Во время рабочей поездки в Витебский регион глава контрольного ведомства посетил районную больницу, где сегодня на излечении находится больше всего пациентов. Леонид Анфимов ознакомился с эпидемиологической обстановкой и передал средства индивидуальной защиты медикам, поблагодарив за их труд.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Не считаясь со своим здоровьем, иногда рискуя тем здоровьем, рискуя жизнью. И ни от одного из них никто и никогда не услышал слова, что я не пойду. Действительно, они находятся сегодня на передовой и у этих медиков можно поучиться тому, как надо любить свой народ и свою страну.