Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

Новости Беларуси. Когда такси не роскошь, а гостиница – вынужденная мера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи, которых коронавирус оставил без сна и отдыха, заселились в номера и добираются до работы и обратно на маршрутках. Так быстрее и безопаснее для всех.

О том, как город и волонтеры обеспечивают медикам необходимый уют, питание и заботу, в репортаже Дмитрия Анисовца.

В семь утра автобусы собираются у крыльца гостиницы в Велосипедном переулке. Врачи – люди дисциплинированные, обычно никто не задерживается, транспорт ждать не должен. Более 160 тысяч тестов на коронавирус сделано в Беларуси к 28 апреля Даже общаясь с нами, торопятся – знают, что там, на рабочих местах, их ждут.

Жанна Вострокнотова, медсестра 6-й клинической больницы Минска:

Автобус в полвосьмого здесь, мы на работу едем. С суток когда возвращаемся, тоже автобус ожидает в полвосьмого и сюда привозит. То есть лучшего, честно, и мечтать не приходится.

Доставка врачей к рабочим местам налажена четко. Чтобы не петлять от больницы к больнице и не тратить много времени в пути, микроавтобусы одновременно отправляются по трем-четырем маршрутам. Главное, не перепутать шаттл. Решение транспортного вопроса особенно пришлось по душе тем медикам, которые добирались на работу в Минск из других городов.

Валентина, акушерка 3-й клинической больницы Минска:

Это очень много. Очень. Я иногородняя, мне приходилось ездить на работу через сутки-двое на электричке. Сейчас я спокойно пришла, отдохнула. Совершенно все другое.

Каждому медработнику предоставили отдельный номер – безопасность превыше всего. Это же и личное пространство, в котором так нуждаются после смены врачи. И, конечно, питание. Постояльцу по телефону даже можно выбрать время, когда ужин доставят в номер.

Владимир Дубровский, заместитель директора предприятия «Гостиницы столицы»:

Стараемся, чтобы было все приближено к домашней обстановке. Доставка питания производится в номера, то есть сотрудники медучреждений не спускаются в кафе, чтобы поменьше контактировали с нашими сотрудниками. Дезинфекция проводится каждые два часа, в номерах убираются раз в сутки.

Жанна Вострокнотова:

Вы знаете, мы так дома не питаемся разнообразно, как здесь. Мне все очень-очень нравится. Наши сотрудники (я в «шестерке» работаю) сейчас переехали во второй филиал, такая же гостиница в Уручье. И они тоже очень довольны. То есть огромное спасибо, что вот так медиков немножко обезопасили, чтобы мы к родным сразу хотя бы после суток не ездили. Здесь хорошо.

Сегодня, спустя несколько недель, в гостинице полностью налажен процесс пребывания врачей. Замдиректора не скрывает, поначалу было непросто: посыпались вопросы от своих же сотрудников.

У них тоже семьи, а тут, возможно, придется контактировать с заболевшими. Но отель хорошо подготовился, и сегодня весь коллектив на рабочих местах.

Владимир Дубровский:

Мы наших сотрудников тоже защитили: как видите, масочки прикупили, халатики, бахилы, антисептики. Нормальная, обычная рабочая атмосфера. Мы как бы ничего такого сверхъестественного не заметили в эти дни.

Жанна Вострокнотова:

Здесь настолько коллектив добрый, чуткий. После суток мы действительно отдыхаем здесь. Дома, как бы ты ни хотел, все равно находится какая-то работа: готовить, убирать, магазины. А здесь честно, ну санаторий, поэтому прекрасно, спасибо всем огромное.