«Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю». Что говорят белорусы, которые всё-таки приехали на кладбища на Радуницу

Новости Беларуси. 28 апреля у православных верующих День поминовения усопших, Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У православных верующих сегодня Радуница. Минздрав просит по возможности оставаться дома Отличительная черта этого дня – массовость – в новых реалиях стала опасной. Людей призвали остаться дома, но для многих этот церковный праздник – необходимая и нерушимая традиция. О важном дне в непростое время сюжет Ирины Петыш.

Ирина Петыш, корреспондент:

Сегодня у православных верующих Радуница. В этот день принято посещать кладбища, чтобы почтить память усопших. Обычно люди массово выезжают к местам захоронений. Однако в 2020 году, скорее всего, день пройдет намного скромнее.

Накануне к людям обратились и медики, и представители церкви с просьбой остаться дома и поберечь себя и своих близких. Этим утром мы приехали на одно крупнейших мест захоронений – Северное кладбище. То, что сразу бросается в глаза – людей немного. С этим соглашаются и сотрудники милиции, которые работают здесь уже не первый день. Видимо, воспользовавшись большими выходными, белорусы постарались прийти на кладбище пораньше.

Правда, и сегодня тех, кто пришел почтить память усопших, хватает. Машин в районе захоронений тоже немало, и на дороге надо быть внимательным. Одни приехали в масках и перчатках, у других собственная «концепция безопасности».

Как он начался, я вот так хожу. Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю. Чистая могила.

Общаемся с теми, кто пришел сегодня на кладбище, несмотря на общий призыв медиков и церкви остаться дома. Выясняется: у каждого своя личная история и личная причина. Вроде не прийти нельзя.

Здесь похоронена у меня дочь, которой было 24 года. И мне не прийти к ней никак нельзя. Какой бы ни был снег, дождь, ветер, я все равно к ней приду. Если я бы не пошла, какое бы у меня здоровье ни было, я бы чувствовала себя плохо. А сейчас схожу, поговорю с ней, и мне становится лучше.

Не побоялась, потому что это праздник. Я сама из Наровлянского района, из Чернобыля, поэтому он для меня очень много значит. В этом году мы не смогли поехать туда, на зону, а здесь похоронена у меня мама. Да, тяжело, страшно, но надо ходить.

Ничего не страшно так, как смерть. Коронавирус пройдет. Может, кого-нибудь коснется, да, бедные люди страдают. Но его не надо бояться, этого коронавируса: нужно защищать себя, иммунитет свой.

Для каждого – вне зависимости от выбора – этот день постарались сделать комфортным. Люди, оставшиеся дома, смогли попросить о молитве об умершем с помощью телефона, почты или же социальных сетей. Ну а тех, кто все же решил поехать, постарались обезопасить. Ради этого увеличили количество подвижного состава на действующих маршрутах, запустили дополнительные автобусы, а для некоторых продлили время работы до 20:00.