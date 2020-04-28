Дополнительные перерывы и обработка помещений: как в нынешних условиях пекут хлеб в Могилёве

Новости Беларуси. Ежедневное измерение температуры сегодня одна из обязательных составляющих работы многих предприятий. А еще обработка рук антисептиком, использование маски, безопасная трудовая дистанция, дезинфекция производственных помещений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие меры предосторожности позволяют белорусским предприятиям стабильно работать в условия распространения коронавируса. О недопустимости простоя заводов и фабрик и, как следствие, остановки экономики не раз говорил Президент. Последствия такого шага, по словам главы государства, могут обернуться катастрофой пострашнее самой пандемии. Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь» О том, как сохранить рабочие места, максимально обезопасив людей и производство, на конкретном примере узнавала Ирина Недобоева. От ручного к машинному. За 30 лет работы на могилевском хлебобулочном предприятии Людмила Фролова видела многое. Помнит, когда тесто замешивали не роботы, а человеческие руки. Сейчас все механизировано и работать, казалось бы, легче. Однако сегодня как никогда очевидно: все, чему научились за десятки лет, может рухнуть в один момент.

Людмила Фролова, пекарь могилевской хлебобулочной компании:

Когда я посмотрела телевизор, когда в соседних странах позакрывались заводы, люди остались без денег, без зарплат. Конечно, стало страшно за свой завтрашний день. Будем ли мы работать, останемся ли с деньгами или без. За что будем жить, платить квартплату. Но, слава богу, мы работаем, есть заявки, платят зарплату. Нам не страшно за свой завтрашний день.

Сегодня Людмила рассказывает, как на их предприятии перестраивают работу. Потерять трудовые места и остаться без зарплаты не хочет никто. Поэтому относятся с понимаем к изменениям. Да, работы прибавилось, признаются на «Домочае». Но это того стоило.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Теперь между сменами в цехах организовали дополнительные 30-минутные технологические перерывы. Во-первых, так вообще не пересекаются потоки работников. Во-вторых, успевают обработать все помещения. В-третьих, никто не отменял старый проверенный способ – сквозное проветривание.

На производстве продуктов питания санитарные меры применяются всегда. Но в сегодняшних реалиях их серьезно ужесточили. Одних дезинфекторов расходуется сейчас в три раза больше.

Светлана Грибовская, инженер-микробиолог могилевской хлебобулочной компании:

У нас включаются бактерицидные лампы на производстве. Измеряется температура тела всех работников перед началом работы в течении смены. Люди относятся с пониманием, потому что мы должны принять все от нас зависящие меры для того, чтобы наша продукция была безопасной для наших покупателей.

В этом не должно быть и толики сомнений. Ведь люди не должны бояться покупать то, что хочется. Поэтому в сегодняшних условиях с производства большой спрос.

Марина Плахоцкая, начальник производства могилевской хлебобулочной компании:

Совсем недавно мы праздновали Пасху. Скажу честно, были у нас сомнения, думали: многие находятся дома, будут сами что-то выпекать. Но к нашему великому счастью тоннаж пасхального ассортимента абсолютно повторил прошлогодний, чему мы были несказанно рады. Вопрос, работать или не работать, для нашего предприятия невозможно поставить, потому что мы обеспечиваем наш город хлебом.

Позволить себе простой даже в одну смену на «Домочае» не могут. Ведь 45 тонн хлеба и булок, которые здесь выпекают за сутки, целиком востребованы потребителем.

Ольга Тимофеенко, заместитель генерального директора могилевской хлебобулочной компании:

Изучая опыт соседних стран, нашим предприятием, благодаря нашему руководителю, были предприняты все необходимые дополнительные меры для того, чтобы сегодня мы могли в полном объеме обеспечить наше население этим главным продуктом. Это сегодня работа наших людей и обеспечение их достойной зарплатой. И мы гордимся, что сегодня мы смогли все это сберечь, сохранить и наше предприятие работает в полном объеме.

Накормить не только белорусов, но и соседей. Такая необходимость может возникнуть уже в ближайшее время. Карантинные простои длинной в несколько месяцев в странах, где введен режим ЧП, сулят острую нехватку там продуктов даже первой необходимости.