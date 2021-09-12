Лень или усталость? Врач рассказывает, как осень влияет на детский организм

Усталость и раздражительность – эти симптомы встречаются в осенне-зимний период не только у взрослых, но и у детей, рассказали в программе «Плюс-минус». Но, казалось бы, с чего вдруг упадок сил после летнего отдыха и оздоровления?

Многие родители ошибочно полагают, что за этим скрываются детская лень и нежелание учиться. Однако эндокринологи уверяют, что проблемы могут быть связаны со здоровьем.