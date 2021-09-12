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Лень или усталость? Врач рассказывает, как осень влияет на детский организм

12 сентября 2021 09:56
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Усталость и раздражительность – эти симптомы встречаются в осенне-зимний период не только у взрослых, но и у детей, рассказали в программе «Плюс-минус». Но, казалось бы, с чего вдруг упадок сил после летнего отдыха и оздоровления?

Многие родители ошибочно полагают, что за этим скрываются детская лень и нежелание учиться. Однако эндокринологи уверяют, что проблемы могут быть связаны со здоровьем.

Советы нашего эксперта.

Лень или усталость? Врач рассказывает, как осень влияет на детский организм-1

Анна Михно, врач-эндокринолог:
После длительных каникул дети возвращаются в школу, знакомятся с учителями, новыми предметами. Очень часто ребенку сложно адаптироваться к новым условиям. Главная задача родителей – поддержать и помочь ребенку. Необходимо соблюдать режим дня. Обязательно полноценное питание.

Лень или усталость? Врач рассказывает, как осень влияет на детский организм-4

У ребенка должны присутствовать и физические нагрузки на открытом воздухе. Обязательно проветривайте помещение, где находится ребенок. Соблюдайте правила гигиены.

Ребенку необходимо правильно питаться. Он должен получать полноценно белки, жиры и углеводы. У ребенка должен присутствовать обязательно завтрак, обед и ужин. Перекусы могут быть, но могут и отсутствовать. В качестве перекуса у ребенка могут быть фрукты, овощи либо белок.

Лень или усталость? Врач рассказывает, как осень влияет на детский организм-7

Для поддержки сил организма, хорошей успеваемости в школе ребенок должен получать полноценно все витамины и минералы.

Фраза «мне лень» больше не поможет. Правда в том, что этого чувства не существует (подробнее здесь).

# Здоровье # общество # Анна Михно # Ирина Смольская # Фотофакт

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