Фраза «мне лень» больше не поможет. Правда в том, что этого чувства не существует

Как говорил В. Белинский, «апатия и лень – истинное замерзание души и тела». И знаменитый литературный критик несомненно был прав. Почти у каждого человека есть своё понимание того, что такое лень.

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В основном люди рассматривают это чувство с двух сторон: – Нежелание выполнять какое-либо действие. Например, идти на работу, делать рутинные обязанности по дому или заниматься физической активностью. – Безделье как образ жизни (свойство личности). С точки зрения медицины лень можно рассматривать как заболевание. Её могут устанавливать только врачи. Однако спешим вас обрадовать, вероятность того, что вы именно больны, минимальная. В основном человек ленится из-за двух вышеперечисленных пунктов.

Фото: pixabay.com

Откуда берётся это чувство? Чтобы узнать источники лени, нужно понять, какой она вообще бывает: – Ситуативная. Она возникает из-за конкретного фактора. Например, плохого настроения, давления со стороны или отсутствия возможностей. То есть здесь можно увидеть объективную причину того, почему человек не хочет выполнять определённое действие. Чтобы избежать лени, нужно найти фактор, который мешает вам при выполнении определённого дела, и устранить его. – Личностная лень. Эта разновидность чувства формируется из-за неправильного воспитания. Например, на ребёнка возлагают большой объём непосильной для него работы, из-за чего он будет просто пытаться избежать таких обязанностей.

Фото: pixabay.com

Что такое лень на самом деле? – Отсутствие мотивации. Здесь лень возникает из-за того, что человек все время делает бессмысленную для него работу, так сказать, «действие ради действия». То есть преодолеть нежелание что-то делать можно через постоянное развитие или движение к собственной цели. Приведём пример: вы целый день были продуктивны, однако чувства удовлетворения всё равно нет. Это происходит из-за того, что все ваши действия в течение дня ни на шаг не приблизили вас к желаемому. В данном случае нужно всегда задавать себе вопрос «Что я сегодня сделал для того, чтобы приблизиться к своей цели?» – Прокрастинация. Это откладывание важных дел на потом. Причинами появления этого чувства могут быть тревожность, неуверенность в себе, перфекционизм.

Фото: pixabay.com