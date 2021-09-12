Александр Лукашенко принимает участие в белорусско-российском стратегическом учении «Запад-2021»

Главе государства доложат о роли и месте региональной группировки войск (сил) в обеспечении военной безопасности Союзного государства на Западном стратегическом направлении, порядке проведения учения, продемонстрируют новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники.

Один из основных розыгрышей практических действий войск в рамках совместного учения пройдет на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021» проходит в период с 10 по 16 сентября. Замысел учения носит сугубо оборонительный характер. При его определении были учтены современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств.

При разработке замысла использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства. В основу положен сценарий возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом территории противоборствующих сторон и государственные границы определены условно.