«Хотите, расскажу историю про тысячу шариков?» Отец троих дочерей о том, как всё успевать

Юлия Артюх: Я сама многодетная мама. Я прекрасно понимаю, как женщина совмещает и готовку, и работу, и материнство. Как это совмещает мужчина?

Юрий Микицкий: Хотите, расскажу историю про тысячу шариков? Давным-давно, это было лет 15 назад, я ехал в автомобиле, включил радио. И на радио прошел звонок. Звонил мужчина. «Поделитесь жизненной историей». Он говорит: «Давайте я вам расскажу про тысячу шариков». «Давайте», – говорит ведущий. И когда я ехал, она меня несколько потрясла. Он говорит: «Мне сейчас 55 лет, я начальник, я всю жизнь работал, не видел, как дети растут, потому что рано уходил и поздно приходил. Я считал, что все делал для них – благосостояние, дом, образование, одежда, питание, все в дом. И я их не видел. А когда наступило 55 лет, я подумал: средняя продолжительность жизни мужчины – 75 лет. Мне сейчас 55, а до 75 лет 1 000 воскресений. И я пошел в магазин, купил чашку, тысячу стеклянных шариков. Бросил их в чашку и поставил себе на подоконник. И я начал менять свою жизнь. Я начал ходить на детские праздники, в школу, когда они повырастали – на выпускной. Я начал встречаться с внуками, проводил много времени с женой. И каждое воскресенье я доставал и бросал шарик». Ведущий говорит: «И что сейчас?» – «Сейчас я выбросил последний шарик, буквально пару недель назад, и воспринимаю каждый день как подарок от бога».

Меня это очень сильно потрясло. И я своих среднюю и младшую пару последних лет возил каждый день утром в гимназию. Я вставал, их собирал, собоечки складывал. Брал этих сонных девиц, сажал в машину и возил в гимназию. Слушал их радостный утренний треп. Это незабываемые впечатления. Я сейчас помню это.

Юлия Артюх:

Вы растили трех дочерей. Как выстраивались ваши взаимоотношения?

Юрий Микицкий:

Я их брал с собой везде, где только можно было. Брал на отдыхи, на рыбалку. Эти подружки были такие искренние и отзывчивые. И я думаю, что воспоминания о времени, проведенном с отцом, они тоже оставили себе где-то на подкорках и будут зеркалить. Это не очень, конечно, справедливо будет, но они всегда будут зеркалить на отношения с мужчинами своего отца.

Юлия Артюх:

Это психология.

Юрий Микицкий:

Точно так же, как и парни все время накладывают отпечаток матери.

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