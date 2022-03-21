В Беларуси проходит неделя финансовой грамотности. Ключевое мероприятие – конкурс видеоблогеров

Новости Беларуси. Под знаком финансовой грамотности детей и молодежи пройдет нынешняя неделя в Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Тематический акцент – рациональное заимствование.

Традиционно старт дали символическим ударом колокола на Белорусской валютно-фондовой бирже. На онлайн-связи ребята со всех регионов страны. Это хорошая возможность познакомиться поближе с работой биржи, банков, лизинговых компаний. Молодые люди примеряют на себе роль игроков валютного рынка, тем самым осваивают азы финансовой грамотности. Эксперты рассказали, как сберечь и умножить свои деньги. В течение всей недели молодых людей ждет активная программа. И ключевое мероприятие от национального банка – конкурс видеоблогеров «Деньги имеют значение».

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности Национального банка Беларуси:

Конкурс был объявлен заранее, еще в феврале. У ребят было время, почти целый месяц, готовить эти работы. Поступило 360 работ. Ребята подошли к этому вопросу очень творчески: это и песни, и танцы, и пляски, и частушки, и ребята читают рэп – все на тему финансов. Сейчас жюри работает – будут объявлены победители. Первое место – денежный приз 1 000 рублей. Второе и третье – 700 и 500 рублей соответственно.

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:

Традиционно неделя финансовой грамотности открывается именно на Белорусской валютно-фондовой бирже, поскольку биржа является основным субъектом финансового рынка Республики Беларусь. В прошлом году было рациональное сбережение, поэтому естественно, что после сбережения необходимо развиваться, культивировать свою семью, себя. Необходимо привлекать некие ресурсы для того, чтобы более эффективно развиваться, поэтому детей необходимо уже с малых лет обучать, как эти заимствования делать эффективно и грамотно.