Прямой эфир

«Герои живы, пока их помнят». Пионерской дружине из Барановичей присвоили имя Ничипорчика и Куконенко

21 марта 2022 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пионерской дружине барановичской школы № 13 присвоили почетное имя летчиков-героев Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые ценой собственной жизни спасли сотни мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Герои живы, пока их помнят». Пионерской дружине из Барановичей присвоили имя Ничипорчика и Куконенко-1

На церемонии не только вспомнили о подвиге настоящих офицеров, но и прозвучали слова о жизни наших земляков, их службе, преданности своему делу и, конечно, о бесконечной любви к небу. В школу пригласили в том числе жен и родителей погибших героев Беларуси, у которых дань памяти и уважение вызвали и волнение, и чувство печали, и гордости за сыновей.

«Герои живы, пока их помнят». Пионерской дружине из Барановичей присвоили имя Ничипорчика и Куконенко-4

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:
Герои живы, пока о них помнят. И если самое младшее на сегодня поколение с первых шагов своей самостоятельной школьной жизни начнет впитывать в себя эту память, начнет жить этим подвигом, который совершили наши ребята во имя спасения других жизней, тогда такая страна, в которой такие детки растут, будет бессмертная, она будет великая. И у нас для этого есть все.

«Герои живы, пока их помнят». Пионерской дружине из Барановичей присвоили имя Ничипорчика и Куконенко-7

По окончании торжественного пионерского сбора его участники отправились к месту крушения самолета на улице Розы Люксембург, где почтили память летчиков-героев и возложили цветы.

# Пионеры в Беларуси # общество # Анатолий Булавко # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Спасатели Минской области провели автопробег ко Дню памяти всех сожжённых деревень
21 марта 2022 11:30

Спасатели Минской области провели автопробег ко Дню памяти всех сожжённых деревень

«Вытянете – почёт и уважение». Какие задачи поставил Лукашенко новым управленцам?
21 марта 2022 11:17

«Вытянете – почёт и уважение». Какие задачи поставил Лукашенко новым управленцам?

Как получить общежитие в Минске? Рассказываем, при каких условиях дадут комнату
21 марта 2022 10:02

Как получить общежитие в Минске? Рассказываем, при каких условиях дадут комнату