«Герои живы, пока их помнят». Пионерской дружине из Барановичей присвоили имя Ничипорчика и Куконенко

Новости Беларуси. Пионерской дружине барановичской школы № 13 присвоили почетное имя летчиков-героев Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые ценой собственной жизни спасли сотни мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На церемонии не только вспомнили о подвиге настоящих офицеров, но и прозвучали слова о жизни наших земляков, их службе, преданности своему делу и, конечно, о бесконечной любви к небу. В школу пригласили в том числе жен и родителей погибших героев Беларуси, у которых дань памяти и уважение вызвали и волнение, и чувство печали, и гордости за сыновей.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:

Герои живы, пока о них помнят. И если самое младшее на сегодня поколение с первых шагов своей самостоятельной школьной жизни начнет впитывать в себя эту память, начнет жить этим подвигом, который совершили наши ребята во имя спасения других жизней, тогда такая страна, в которой такие детки растут, будет бессмертная, она будет великая. И у нас для этого есть все.