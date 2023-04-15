Легендарные спортсмены на празднике в Минске! Вот как «Динамо» отметило 100-летний юбилей

Новости Беларуси. 18 апреля спортивному обществу «Динамо» исполнится 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но отмечать значимую дату начали уже сейчас. В Минске состоялся масштабный праздник, приуроченный к юбилею БФСО. Посетители смогли посмотреть на показательные выступления и поближе познакомиться с непростой работой правоохранительных органов. Подробнее о тех, кто оберегает наш покой и добивается успехов на крупнейших форумах, даже когда весь мировой спорт готов от нас отвернуться, в материале Артема Шукаловича.

Артем Шукалович, корреспондент:

Олимпийские чемпионы и сотрудники силовых ведомств. Сегодня в центре Минска встретились люди, объединенные общей любовью: к спорту и БФСО «Динамо».

Лукашенко – спортсменам: «Есть где бегать, есть где соревноваться, показывайте результаты!» «Мир, спорт, безопасность» – под таким лозунгом чествовали организацию, школы которой уже выпустили и до сих пор продолжают готовить атлетов высочайшего класса. В «Динамо» входят те, кто в рабочее время стоит на страже нашей безопасности, а в свободное – на пьедесталах мировых спортивных форумов. Спустя многие годы наследие БФСО не забыто. Помня традиции, причастные продолжают развивать движение.

Александр Ярцев, председатель Совета ММОС БФСО «Динамо»:

Мероприятие больше проходит для учащихся наших пяти специализированных детско-юношеских школ, также патриотических клубов и вообще для молодого поколения Минска. Спортивный праздник для того, чтобы популяризировать физическую культуру и спорт, чтобы мы были едины. «Динамо» – сила в движении и единстве. Будем двигаться, будем едины – у нас все получится! Заметить среди гостей праздника можно было и известных в олимпийской среде людей. Тех, кому белорусский спорт по-настоящему дорог.

Александр Романьков, олимпийский чемпион по фехтованию:

100 лет родному «Динамо». Но еще, кроме того, и у меня юбилей – 60 лет в «Динамо». Вы знаете, все начиналось, я всю свою жизнь был в этом обществе. Оно мне такое родное, отец у нас рано умер, тяжело было жить. Вот для меня «Динамо» было и папа, и мама. Столько спортсменов вышло у нас в Беларуси. Я начал бы считать, да боюсь обидеть всех, настолько их много. Я только что дарил за подписью свои фотографии девчонкам и мальчишкам. Я им прямо сказал: девочки и мальчики, приходите к нам, меняйте нас, будьте лучше нас, защищайте нашу любимую Беларусь!

Алексей Талай, паралимпиец:

Очень важное мероприятие – 100-летие «Динамо». Все подготовились, желают поздравить, как-то отметить всех наших выдающихся спортсменов. Всех тех, кто вышел на большой олимп и прославлял наше отечество. Сегодня здесь много молодежи, наши силовики, наши защитники. Все мы радуемся жизни и весне в нашей любимой стране Беларуси! Всех с праздником.

Помня о физической форме, не забывать и про пищу духовную. В вопросе патриотического воспитания молодежи у «Динамо» неисчерпаемый потенциал. Который будут раскрывать не только на тренировках, но и совместными усилиями с Белорусской государственной академией искусств. Кубраков: здоровый образ жизни для Беларуси стал брендом. Уверен, общество «Динамо» будет двигаться вперед. Подробности здесь.

Артур Ильиных, доцент Белорусской государственной академии искусств:

Только что произошла договоренность, что студенты в рамках курсовых работ будут снимать ряд фильмов: о МВД, об истории «Динамо». Вообще об этом патриотическом воспитании молодежи, о том, что происходит в нашей стране. Вы видите, сколько хороших детей играют сегодня. И молодежь начинает чувствовать, где бьется настоящий пульс жизни. Вот это очень ценно – когда молодые мальчики, девочки смотрят и вдруг ощущают смысл своей жизни. Патриотизм и Родина – вот это самое важное.