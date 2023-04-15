Лукашенко – спортсменам: «Есть где бегать, есть где соревноваться, показывайте результаты!»

Добиваться успеха вместе, несмотря ни на что. На зло всем, кто пытается ставить нам палки в колеса. И никакие отстранения, которые, к слову, в эти дни уже начинают отменяться, доказывая всю ошибочность подобного решения, не помешают нам достичь своих целей. Наши спортсмены выстояли в период небывалого давления и продолжают совершенствоваться. На это неоднократно обращал внимание и глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я смотрел зимние виды спорта, внимательно отслеживал наши соревнования. Могут биатлонисты соревноваться, они и соревновались. Правда, переболели вроде, не то там что-то случилось. Сдали под конец сезона. Видны были и Смольские, и другие. И даже те, кто замуж повыходили, – бегут. Есть где бегать, есть где соревноваться, показывайте результаты! Там лучшие биатлонисты мира в России, и наши не хуже. Есть пловцы. Неплохо плавали в последнем сезоне. Демонстрировали результаты. На каждой дистанции у россиян – мировые рекордсмены. Соревнуйтесь! Для спортсменов есть развитие. В хоккей играть? Играют в КХЛ. Только никак вы не можете переступить этот первый барьер плей-офф. Вчера мне пообещали, что в будущем году точно переступим. Но мне каждый год так обещают. Поэтому, что касается спорта, у нас есть куда двигаться.