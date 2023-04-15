Кубраков: здоровый образ жизни для Беларуси стал брендом. Уверен, общество «Динамо» будет двигаться вперёд

Новости Беларуси. В центре Минска проходит масштабный праздник, приуроченный к 100-летию спортивного общества «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зонах активности, организованных силовыми ведомствами, зрителям предоставилась возможность ощутить всю тяжесть работы правоохранителей в условиях, приближенных к реальности.

Всех, кто состоит в «Динамо», объединяет не только профессия, но и любовь к здоровому образу жизни и участие в олимпийском движении. Школы этой организации воспитали целую плеяду атлетов, которые прославляют страну на крупнейших мировых стартах. И теперь славные динамовские традиции не забыты.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Самая главная цель и задача – чтобы наше общество развивалось и двигалось только вперед. И сегодня по всей республике созданы детско-юношеские школы. Наши ребята стремятся, занимаются спортом. Ведь все прекрасно знают, что без спорта не может существовать ни одна страна. А силовой блок – это те люди, которые обязаны заниматься спортом. Здоровый образ жизни для Республики Беларусь стал определенным брендом. И я уверен, что общество «Динамо» будет развиваться, двигаться вперед.