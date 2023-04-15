Как построить дом в космосе и даже заселить его растениями? Учёные представили уникальный сборник исследований

Новости Беларуси. Актуальные результаты самых современных научных исследований и разработок в области безракетной индустриализации ближнего космоса теперь собраны в одной книге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне уникальный сборник представили в Национальной библиотеке. Новое издание уже изучила Арина Верховская.

«Безракетная индустриализация ближнего космоса: проблемы, идеи, проекты». Экспертная площадка впервые объединила исследователей в 1988 году. С тех пор это один из самых масштабных форумов, где ученые, космонавты, общественные и политические деятели обсуждают планы освоения космического пространства.

Денис Исаев, директор ООО «Астроинженерные технологии»:

Юбилейная международная научно-техническая конференция по безракетному освоению космоса отметилась не только уровнем гостей, но и широтой охваченных тем: от инженерно-технических до биологических и социальных аспектов освоения околоземного пространства.

Виктор Гарах, заместитель генерального конструктора ЗАО «Струнные технологии»:

Сборник тестов и докладов – это результат работы как научно-технических специалистов, так и приглашенных гостей за прошедший год.

Орбитальные транспортные хабы, «ЭкоКосмоДом», закрытые экосистемы. Звучит фантастически, однако все идеи уже в разработке. Человечество совершило важнейший прорыв в развитии земной инфраструктуры, теперь ее разрабатывают и для космоса.

Иван Налетов, начальник бюро биотехнологий ЗАО «Струнные технологии»:

Здесь у нас представлена технология микроколониального размножения растений, которую мы проводим у себя в лаборатории и выращиваем эти растения для будущего их заселения в космосе. Плюс к этому разрабатываем собственную линейку почвенного эликсира.

Сергей Артюшевский, заместитель генерального конструктора по науке ЗАО «Струнные технологии»:

Последние годы мы интенсивно работаем с научными организациями и подразделениями таких стран, как Российская Федерация, Объединенные Арабские Эмираты, страны Азии. Ну и в последнее время работаем со странами экваториального пояса.