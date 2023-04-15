150 необычных экспонатов! В Гомельской области работает уникальный Музей яйца

Новости Беларуси. Пасхальное яйцо, которое исполняет желания, можно найти в агрогородке Залесье Чечерского района. Там открыт единственный в регионе Музей яйца, который насчитывает около 150 необычных экспонатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В необычном музее побывала и Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Обязательный элемент светлого праздника – это крашеные яйца или писанки. Интересно, что истоки этой традиции лежат довольно давно – более четырех тысяч лет назад окрашивать яйца начали на Среднем Востоке. Задолго до появления Христа древние люди считали яйцо прообразом вселенной – именно из него появился мир, окружающий человека.

У славянских народов, принявших христианство, яйцо ассоциировалось с плодородием и весенним возрождением природы. Узнать больше об этом и других пасхальных обычаях можно в залесском Музее яйца. Среди множества экспонатов один выделяется своими размерами и необычными свойствами. Каждый, кто прикоснется к нему, получит исполнение доброго желания.

– А вот это наше самое главное, самое первое яйцо в нашем музее. Это яйцо пожеланий. На него нужно ручки положить и загадать желание. Но желание должно быть не себе, а кому-то. Например, вы хотите, чтобы ваша бабушка здорова была, вы ей пожелаете здоровья. У вас есть такие желания?

– Да!

Кругом на полках – десятки ярких яиц и пасхальных композиций. Стилистика на любой вкус: от традиционных писанок, крашеных в луковой шелухе, до гламурных образцов, декорированных цветами и пайетками. Наполнять выставку также помогают жители со всего района.

Самые частые посетители залесского музея – это дети, которые с любопытством перенимают традиции и ждут прихода Светлого Воскресения.

Ксения Степаненко, ученица залесской средней школы:

Дома мы готовим пасху, куличи, яйца красим, но, как современные, мы их красим в разные цвета. В этом году мы будем еще в церковь ездить, посвящаться на Пасху.

Ксения Лашкевич, ученица залесской средней школы:

В этот день Христос воскрес, поэтому люди радуются. И когда люди подходят друг к дружке, они говорят: Христос воскрес!