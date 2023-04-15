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150 необычных экспонатов! В Гомельской области работает уникальный Музей яйца

15 апреля 2023 17:07
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Новости Беларуси. Пасхальное яйцо, которое исполняет желания, можно найти в агрогородке Залесье Чечерского района. Там открыт единственный в регионе Музей яйца, который насчитывает около 150 необычных экспонатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В необычном музее побывала и Анна Корольчук.

150 необычных экспонатов! В Гомельской области работает уникальный Музей яйца-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Обязательный элемент светлого праздника это крашеные яйца или писанки. Интересно, что истоки этой традиции лежат довольно давно более четырех тысяч лет назад окрашивать яйца начали на Среднем Востоке. Задолго до появления Христа древние люди считали яйцо прообразом вселенной – именно из него появился мир, окружающий человека.

150 необычных экспонатов! В Гомельской области работает уникальный Музей яйца-4

У славянских народов, принявших христианство, яйцо ассоциировалось с плодородием и весенним возрождением природы. Узнать больше об этом и других пасхальных обычаях можно в залесском Музее яйца. Среди множества экспонатов один выделяется своими размерами и необычными свойствами. Каждый, кто прикоснется к нему, получит исполнение доброго желания.

150 необычных экспонатов! В Гомельской области работает уникальный Музей яйца-7

А вот это наше самое главное, самое первое яйцо в нашем музее. Это яйцо пожеланий. На него нужно ручки положить и загадать желание. Но желание должно быть не себе, а кому-то. Например, вы хотите, чтобы ваша бабушка здорова была, вы ей пожелаете здоровья. У вас есть такие желания?
Да!

150 необычных экспонатов! В Гомельской области работает уникальный Музей яйца-10

Кругом на полках – десятки ярких яиц и пасхальных композиций. Стилистика на любой вкус: от традиционных писанок, крашеных в луковой шелухе, до гламурных образцов, декорированных цветами и пайетками.

Наполнять выставку также помогают жители со всего района.

150 необычных экспонатов! В Гомельской области работает уникальный Музей яйца-13

Самые частые посетители залесского музея – это дети, которые с любопытством перенимают традиции и ждут прихода Светлого Воскресения.

150 необычных экспонатов! В Гомельской области работает уникальный Музей яйца-16

Ксения Степаненко, ученица залесской средней школы:
Дома мы готовим пасху, куличи, яйца красим, но, как современные, мы их красим в разные цвета. В этом году мы будем еще в церковь ездить, посвящаться на Пасху.

150 необычных экспонатов! В Гомельской области работает уникальный Музей яйца-19

Ксения Лашкевич, ученица залесской средней школы:
В этот день Христос воскрес, поэтому люди радуются. И когда люди подходят друг к дружке, они говорят: Христос воскрес!

150 необычных экспонатов! В Гомельской области работает уникальный Музей яйца-22

В праздничные дни музей в Залесье становится центром культурной жизни – в его стенах проходят ярмарки мастеров, мастер-классы по росписи яиц и конкурсы пасхальных поделок и рисунков.

# Музеи # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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