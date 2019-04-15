Легче на треть и без советских меховых воротников. Показываем новую военную форму

Для белорусских военнослужащих грядут большие перемены в форме одежды. Солдат ждут лёгкие, удобные и практичные модели. Алексей Ковалев, старший офицер 1-го отдела вещевого управления Министерства обороны Республики Беларусь:

Новая куртка боевая. Самое главное её отличие – мы отошли от традиционного мехового воротника, который у нас с советских времен был известен. И второй момент, что эта куртка состоит из двух элементов, куртка в сборе – верхний элемент и подстёжка. Кроме того, подстёжка может носиться отдельно.

В военной моде значим каждый элемент. И это вопрос не только удобства, но и безопасности. Разработка новых образцов боевой и повседневной формы, а также предметов экипировки, в частности, разгрузочных жилетов, налокотников, наколенников и рюкзаков прежде всего ориентирована на отечественных производителей и проводится совместно с ведущими белорусскими швейными, обувными предприятиями. Юрий Герасимчик, начальник вещевой службы тыла 361-ой базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления:

Наша воинская часть учитывает все специфики выполнения задач, одна из первых приступила к обновлению образцов военной формы. На сегодняшний момент все военнослужащие экипированы в новые образцы военной одежды.

Основное внимание уделяется лёгкости тканей, их износоустойчивости и стойкости окраски. Чтобы удостовериться в качестве новой формы, сейчас проводятся испытания в бою и в быту. Отзывы лишь положительные. Станислав Волосюк, стрелок третьей роты охраны 361-ой базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления:

Данную форму ношу в течение месяца. По сравнению с формой старого образца форма удобная, лёгкая и комфортная.

Виктор Нестеренко, старшина роты охраны 361-ой базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления:

Данную куртку я относил всю зиму. Очень радует наличие новых карманов на молнии, также воротника на флисе.

Заметим: форма стала легче на треть. Последние исследования показали: уменьшение веса тканей и улучшение их качества положительно влияют на трудоспособность военнослужащего. Ко всему прочему, носиться такая форма будет гораздо дольше.

Алексей Ковалев:

Проводим лабораторные исследования, по результатам которых определяем качество ткани, её износоустойчивость, теплообменные свойства. Опытная носка проходила в 2018 году, ряд элементов был доработан по отзывам военнослужащих.