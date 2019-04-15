График приёма граждан представителями Администрации Президента Беларуси

Новости Беларуси. Как решаются вопросы, которые поступили из всех регионов Беларуси накануне «Большого разговора с Президентом»? В ближайшие дни продолжатся выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 апреля с жителями Орши и Оршанского района встретится глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Записаться на прием, который начнется в 11 часов, можно по телефонам местного райисполкома.

Завтра же, 16 апреля, подобные встречи пройдут в Глусском, Россонском и Волковысском районах. 17 апреля на вопросы граждан ответят в Молодечно, Дятлово, Ветке и Партизанском районе города Минска. А в четверг, 18 апреля, местных жителей с насущными проблемами ожидают в Пинске. На следующей неделе выездные приемы будут продолжены.