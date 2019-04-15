График приёма граждан представителями Администрации Президента Беларуси

Новости Беларуси. Как решаются вопросы, которые поступили из всех регионов Беларуси накануне «Большого разговора с Президентом»? В ближайшие дни продолжатся выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Как решаются вопросы, которые поступили из всех регионов Беларуси накануне «Большого разговора с Президентом»? В ближайшие дни продолжатся выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
17 апреля с жителями Орши и Оршанского района встретится глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Записаться на прием, который начнется в 11 часов, можно по телефонам местного райисполкома.
Завтра же, 16 апреля, подобные встречи пройдут в Глусском, Россонском и Волковысском районах.
17 апреля на вопросы граждан ответят в Молодечно, Дятлово, Ветке и Партизанском районе города Минска. А в четверг, 18 апреля, местных жителей с насущными проблемами ожидают в Пинске. На следующей неделе выездные приемы будут продолжены.
Напомним, после «Большого разговора» глава государства поручил детально рассмотреть каждое обращение, а их поступило около 2 тысяч. Перед «Большим разговором с Президентом» обращения принимало агентство БелТА. Среди них есть и проблемные вопросы, в решении которых, при необходимости, после приёма вместе с местными властями будут решать и на более высоком уровне.