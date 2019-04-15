«На МКАД посажено порядка 600 деревьев». В Заводском районе субботник решили начать раньше

Новости Беларуси. Эту рабочую неделю в Беларуси завершит общереспубликанский субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не дожидаясь 20 апреля весенним благоустройством в Минске уже занялись.

Так, в Заводском районе на помощь коммунальным службам вышли сами жители. В общей сложности за минувшие выходные за лопаты и мётлы взялись около тысячи человек. Убирали подвалы, мыли окна, латали ямы на дорогах, красили лавочки и облагораживали детские площадки. Акцент традиционно – на озеленение района.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Убрано уже порядка 70% территорий – это территории общего доступа, в том числе и дворовые. Что касается посадки деревьев, только на МКАД посажено порядка 600 деревьев. На дворовых территориях посажено около 3 тысяч деревьев и уже более 7 тысяч кустарников.