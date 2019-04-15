В 2 минутах от службы. Современный дом с парковкой и детской площадкой построили для пограничников заставы «Усохская Буда»

Новости Беларуси. Новоселье справили пограничники заставы «Усохская Буда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новоселье справили пограничники заставы «Усохская Буда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Офицеры подразделения, созданного всего пять лет назад, и их семьи теперь обеспечены современным жильём.
Восьмиквартирный дом с парковкой и детской площадкой построили в двух минутах ходьбы от заставы. Служба на границе в 21 веке должна быть комфортной и цивилизованной.
Роман Казакевич, заместитель начальника заставы «Усохская Буда»:
Служба на заставе характерна тем, что большую часть времени ты на службе. А когда появляется маленький промежуток времени, там, заскочить домой – очень удобно. Если обед – тут моя невеста меня ждет, она мне накрывает, я обедаю и убегаю обратно на службу.
Я считаю, это самый важный фактор.
Обустраивая границу с Украиной, а это ни много ни мало 1169 километров, в белорусском пограничном комитете особое внимание уделяют и бытовой составляющей. Там, где это возможно, для пограничников приобретается уже готовое служебное жильё, там, где такой возможности нет, строительство ведётся с нуля.