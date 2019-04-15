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В 2 минутах от службы. Современный дом с парковкой и детской площадкой построили для пограничников заставы «Усохская Буда»

15 апреля 2019 07:50
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Новости Беларуси. Новоселье справили пограничники заставы «Усохская Буда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2 минутах от службы. Современный дом с парковкой и детской площадкой построили для пограничников заставы «Усохская Буда»-1

Офицеры подразделения, созданного всего пять лет назад, и их семьи теперь обеспечены современным жильём.

В 2 минутах от службы. Современный дом с парковкой и детской площадкой построили для пограничников заставы «Усохская Буда»-4

Восьмиквартирный дом с парковкой и детской площадкой построили в двух минутах ходьбы от заставы. Служба на границе в 21 веке должна быть комфортной и цивилизованной.

В 2 минутах от службы. Современный дом с парковкой и детской площадкой построили для пограничников заставы «Усохская Буда»-7

Роман Казакевич, заместитель начальника заставы «Усохская Буда»:
Служба на заставе характерна тем, что большую часть времени ты на службе. А когда появляется маленький промежуток времени, там, заскочить домой – очень удобно. Если обед – тут моя невеста меня ждет, она мне накрывает, я обедаю и убегаю обратно на службу.

Я считаю, это самый важный фактор.

В 2 минутах от службы. Современный дом с парковкой и детской площадкой построили для пограничников заставы «Усохская Буда»-10

Обустраивая границу с Украиной, а это ни много ни мало 1169 километров, в белорусском пограничном комитете особое внимание уделяют и бытовой составляющей. Там, где это возможно, для пограничников приобретается уже готовое служебное жильё, там, где такой возможности нет, строительство ведётся с нуля.

# Строительство # общество # Роман Казакевич # Фотофакт

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