В 2 минутах от службы. Современный дом с парковкой и детской площадкой построили для пограничников заставы «Усохская Буда»

Офицеры подразделения, созданного всего пять лет назад, и их семьи теперь обеспечены современным жильём.

Восьмиквартирный дом с парковкой и детской площадкой построили в двух минутах ходьбы от заставы. Служба на границе в 21 веке должна быть комфортной и цивилизованной.

Роман Казакевич, заместитель начальника заставы «Усохская Буда»:

Служба на заставе характерна тем, что большую часть времени ты на службе. А когда появляется маленький промежуток времени, там, заскочить домой – очень удобно. Если обед – тут моя невеста меня ждет, она мне накрывает, я обедаю и убегаю обратно на службу.

Я считаю, это самый важный фактор.