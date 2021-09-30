«Ледяная вода – это адреналин». Рассказываем про пользу закаливания

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Как вы считаете, сегодня закаливание столь популярно, как было раньше, или же нет?

Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания:

Во времена Советского Союза это действительно было массово. И наша Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания, изучая материалы 1960-1970-х годов, просто поражаемся, какое было внимание уделено этой теме. В настоящее время этого ничего нет. Мы как практики при организации мероприятий по закаливанию, спортивному зимнему плаванию исходим из своего личного опыта. Я как-то, выступая в университете физкультуры, говорил перед преподавателями. Даже в шутку сказал: я вам даю два года, чтобы написать диссертацию, кандидатскую по теме закаливания и зимнего плавания. Уже прошло четыре года – ничего нет. Где-то с 2010 года мы воссоздали в Минске клуб закаливания и зимнего плавания на Комсомольском озере, и эта тема идет. На крещенские купания в 2011 году на нашей базовой станции (Комсомольское озеро, спасательная станция ОСВОД) окунались где-то 1 500 человек. В позапрошлом году мы уже не считали – эта цифра по республике, может быть, тысяч 100. Кристина Сущеня:

Кстати, да, я вспомнила. Я приезжала к вам делать сюжет, и людей было очень много.