«Ледяная вода – это адреналин». Рассказываем про пользу закаливания
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Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Как вы считаете, сегодня закаливание столь популярно, как было раньше, или же нет?
Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания:
Во времена Советского Союза это действительно было массово. И наша Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания, изучая материалы 1960-1970-х годов, просто поражаемся, какое было внимание уделено этой теме. В настоящее время этого ничего нет. Мы как практики при организации мероприятий по закаливанию, спортивному зимнему плаванию исходим из своего личного опыта. Я как-то, выступая в университете физкультуры, говорил перед преподавателями. Даже в шутку сказал: я вам даю два года, чтобы написать диссертацию, кандидатскую по теме закаливания и зимнего плавания. Уже прошло четыре года – ничего нет. Где-то с 2010 года мы воссоздали в Минске клуб закаливания и зимнего плавания на Комсомольском озере, и эта тема идет. На крещенские купания в 2011 году на нашей базовой станции (Комсомольское озеро, спасательная станция ОСВОД) окунались где-то 1 500 человек. В позапрошлом году мы уже не считали – эта цифра по республике, может быть, тысяч 100.
Кристина Сущеня:
Кстати, да, я вспомнила. Я приезжала к вам делать сюжет, и людей было очень много.
Владимир Шульган:
Да. И то, что я слышу сегодня от моих коллег по эфиру, я это внимательно впитываю. Эта передача пойдет по соцсетям, по всем нашим клубам, сообществу спортсменов и любителей зимнего плавания. Мы обязательно будем рекомендовать это посмотреть.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Раньше считалось, что закаливание стимулирует укрепление иммунитета. Вы с этим согласны? Какой механизм взаимодействия, как это влияет?
Владимир Шульган:
Естественно, это укрепление иммунитета. Все-таки ледяная вода – это адреналин. Сами знаете, что это оздоровление, очищение организма, погибают больные клетки. Поэтому надо этим заниматься.
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