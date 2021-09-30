Санслужбе Беларуси – 95 лет. Поздравить белорусских коллег приехали специалисты из России

Новости Беларуси. Санитарно-эпидемиологической службе Беларуси – 95 лет! По случаю юбилея в Минске открылась международная конференция. Ее посвятили вопросам здоровья и окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году поздравить своих белорусских коллег и обменяться опытом приехала представительная делегация из России. С подарками к 95-му дню рождения. Санслужба нашей страны получила высокую оценку российских медиков и ученых. Они выразили желание сотрудничать еще более тесно. А в награду санэпидслужба Беларуси получила от Российской академии естественных наук серебряную медаль нобелевского лауреата Мечникова «За вклад в укрепление здоровья нации». И это еще не все.

Юрий Рахманин, главный научный сотрудник Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России, академик РАН: Вторую награду получает научный центр гигиены. Ибо именно здесь разрабатывается огромное количество гигиенических нормативов для химических веществ. Эта награда уже от Европейской академии естественных наук, от Варбурга, он дважды нобелевский лауреат. Здесь широкий фронт работ идет по гигиеническому нормированию химических соединений. Это значит, что опасность неинфекционной эпидемиологии тоже может быть предотвращена. А сегодня 65-70 % смертности именно по причине неинфекционной эпидемиологии.

Почетные грамоты, благодарности и нагрудные знаки «Отличника здравоохранения» получили и те, кто непосредственно бережет наше здоровье – доктора. Они сегодня напомнили о том, как на территории нашей страны боролись с инфекцией до и после войны, а также после аварии на Чернобыльской АЭС. В прошлом году появилась новая биологическая угроза – COVID-19. Главная задача сегодня у санслужбы, инфекционистов и терапевтов – профилактика и оказание медицинской своевременной помощи.

Замминистра здравоохранения: мы ставим задачу привить не менее 40% от всего населения. Читайте здесь.

Второй день конференции будет проходить завтра, 1 октября, по секциям на базе Научно-практического центра гигиены и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Офлайн работают 140 участников, более 400 – онлайн.