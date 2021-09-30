Замминистра здравоохранения: мы ставим задачу привить не менее 40% от всего населения

Новости Беларуси. Санитарно-эпидемиологической службе Беларуси – 95 лет! По случаю юбилея в Минске открылась международная конференция. Ее посвятили вопросам здоровья и окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году поздравить своих белорусских коллег и обменяться опытом приехала представительная делегация из России с подарками к 95-му дню рождения. Санслужба нашей страны получила высокую оценку российских медиков и ученых. Они выразили желание сотрудничать еще более тесно. А в награду санэпидслужба Беларуси получила от Российской академии естественных наук серебряную медаль нобелевского лауреата Мечникова «За вклад в укрепление здоровья нации».

Санслужбе Беларуси – 95 лет. Поздравить белорусских коллег приехали специалисты из России (здесь подробности).

Почетные грамоты, благодарности и нагрудные знаки «Отличника здравоохранения» получили и те, кто непосредственно бережет наше здоровье – доктора. Они сегодня напомнили о том, как на территории нашей страны боролись с инфекцией до и после войны, а также после аварии на Чернобыльской АЭС. В прошлом году появилась новая биологическая угроза – COVID-19. Главная задача сегодня у санслужбы, инфекционистов и терапевтов – профилактика и оказание медицинской своевременной помощи.