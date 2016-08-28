Лечение биомагнитным полем пчел: необычный «пчелиный домик» появился в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно освоили лечение биомагнитным полем пчел. В одном из университетов появился необычный учебный комплекс. Чтобы пройти терапию, достаточно поспать на пчелиных ульях. Врачи утверждают, что таким образом можно избавиться от многих недугов.

Татьяна Григорьевна – лаборант университета. В рабочие часы отдыхать, вроде бы, не положено, но сегодня особый повод – на учебной пасеке вуза появился новый объект – апиингаляторий, или пчелиный домик.

Татьяна Золотько, сотрудник кафедры микробиологии и эпизоотологии Гродненского государственного аграрного университета:

С удовольствием согласилась бы на апиингаляторий, побыть во время обеда, расслабиться, снять стресс.

На вид конструкция чем-то напоминает деревенскую баню. Выполнена из сруба, внутри – две скамьи и стол. Да и функция та же – целебный отдых. Только лечат здесь не горячим паром, а биомагнитным полем пчел. Шесть ульев установлены под лежаками. Над ними сетка и деревянные доски – пчела не потревожит посетителя личным контактом. Зато подарит приятное жужжание и легкую вибрацию скамьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Халько, доцент кафедры микробиологии и эпизоотологии Гродненского государственного аграрного университета:

Было принято решение, что такой все-таки домик для нас нужен. Оздоровление воздухом пчелиного улья является на сегодняшний день довольно актуальным.

А воздух пчелиного домика пропитан ароматами меда, прополиса, перги и цветов. Сладковатый запах не только моментально уносит в страну грез, но и оздоравливает весь организм.

Елена Шостак, врач-рефлексотерапевт Гродненской областной клинической больницы:

При таких состояниях, как бронхиальная астма, хронические бронхиты, хронические фарингиты, то есть болезни бронхолегочной системы эти вещества очень полезны. Но одновременно, попадая в кровь, они не только полезны при таких состояниях человека и при таких болезнях, но и вообще для человека.

На самом деле все новое – это хорошо забытое старое. Оказывается, апитерапия – это древнейший метод лечения. Сегодня от различных болезней мы пьем лекарства и таблетки, а, например, те же китайцы уже давно используют в лечении закачанный в баллон ульевой воздух. В любом случае, медики солидарны в одном: в аптеку или к народным врачам нужно обращаться с умом.