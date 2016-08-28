28 августа профессиональный праздник отмечают шахтеры Беларуси

Новости Беларуси. Их труд считают одним из самых опасных. 28 августа, в последний выходной лета, профессиональный праздник отмечают шахтеры. Поздравления принимают также проходчики, инженеры, обслуживающий персонал. Все те, чья работа напрямую связана с горной промышленностью.

Благодаря им Беларусь твердо удерживает позицию одного из мировых лидеров по добыче калийной руды. Каждая седьмая тонна калийных удобрений добыта нашими горняками. В шахтерской столице страны, Солигорске, сегодня празднует каждый пятый. Эта традиция живет уже почти 70 лет и является практически ровесником самого города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Павлюкевич, директор 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Без ложной скромности можно сказать: передовое на мировых рынках производство калийных удобрений. Все это сделано поколениями трудящихся «Беларуськалия». Это создано поколениями жителей города, поэтому и город Солигорск свое рождение отмечает в этот прекрасный шахтерский праздник.