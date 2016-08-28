Погода в Беларуси: оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен по югу страны

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен по югу Беларуси. Сегодня здесь до 33 градусов со знаком плюс. По всей стране преимущественно без осадков.

Такую погоду диктует антициклон с центром над Украиной. Уже завтра в Беларусь сместятся атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. Ночью в отдельных районах Витебской области, а днем местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Их будет сопровождать сильный ветер. А вот жара сохранится по-прежнему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.