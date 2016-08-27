Хинкали от мэра: как прошёл Тбилисоба в Минске

Новости Беларуси. Лезгинка, 100-метровый стол еды и 20 тысяч гостей. В Верхнем городе прошёл второй фестиваль грузинской кухни.

Публика могла познакомиться со всем многообразием вкусов горной страны.

На протяжении 5 часов шеф-повара обучали минчан секретам национальной кухни.

А на фудкортах у всех желающих есть возможность попробовать самые знаменитые блюда Грузии: хинкали, хачапури, чурчхеллу. Причём отведать еду можно за огромным 100-метровым столом.

10 лет назад она приехала из Грузии в Беларусь обучаться журналистике и осталась насовсем.

С тех пор Синеокая для Софо Квинчиа стала вторым домом. Теперь девушка собирается породниться с краем голубых озер окончательно – в сентябре она выходит замуж за белоруса.

Софо Квинчиа, администратор ресторана:

Беларусь – это моя вторая родина. И мы дома называем «Белагрузия наша». Потому что не можем разделить: 50 на 50 для нас, и Белоруссия и Грузия – как одно общее.

И таких грузин, оставшихся в Беларуси и полюбивших нашу страну как родину, почти 5 тысяч.

И чувства эти взаимны. О чём красноречиво говорит количество белорусских гостей на грузинском празднике урожая «Тбилисоба» – почти 20 тысяч. Ведь мотивы многоголосья и ритмы лезгинки знакомы белорусам с детства.

Гости фестиваля:

Мы выросли на этих песнях. Это песни наши, мы их знаем, так что подпеваем, конечно. Это культура нам близкая, мы выросли в Советском союзе.

Сохранена эта дружба между Грузией и Беларусью, это так важно!

Ольга Власовец, СТВ:

Грузия славится дружелюбием, гостеприимством и вкусной едой. Поэтому организаторы подготовили вот такой вот 100-метровый стол, где белорусы могут бок о бок попробовать хинкали, хачапури и другие национальные блюда горной страны.

Самые требовательные преданные поклонники кухни горной страны смогли изучить её изнутри. Составить букет из пряных ароматов, дополнить их перчинкой и всё это облачить в тесто – секрет грузинских пельменей хинкали бульбашам помогли разгадать именитые шеф-повара. Кулинарный марафон длился нон-стоп целых 5 часов.

Участники:

Это не так сложно, но очень было классно, мне понравилось. Я пробовала вообще, но попробовать хочу свои хинкали.

Зураб Антидзе, шеф-повар ресторана:

Показать грузинскую кухню, чтобы белорусы полюбили. Из-за специй у нас очень разновидный вкус.

За скалку взялся даже мэр столицы. В переднике и закатав рукава, Андрей Шорец мастерски раскатывал тесто. Из-под рук градоначальника и маленькой хозяюшки получился сочный хачапури.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Думаю, что в памяти останутся надолго положительные впечатления. Программа великолепная, идёт уже по трём направлениям: это концерт, мастер-классы по многим направлениям. Ну и, конечно, гастрономическая часть, которая никого не оставит равнодушным.

Давид Котария, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь:

Это очень важный шаг, и это очень мощный импульс даст нашим отношениям. Особенно это выражается в туристических потоках, экономике, культуре.

Этот праздник дружбы горной солнечной страны и края равнин, озёр и полей продолжится уже в сентябре. Только на грузинской территории. В Тбилиси пройдут дни Беларуси, где уже представители синеокой поделятся секретами своих Дожинок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.