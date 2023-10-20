Превратил участок в настоящий музей! Посмотрите, как выглядит двор умельца из Минской области

Новости Беларуси. Его участок – настоящий музей. Здесь и жернова, и дуб, как в стихотворении Пушкина. Это дом Сергея Карабана. Он рисует картины и создает уникальные фигуры из подручных материалов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для себя и людей. А еще передает опыт младшему поколению. Оценила стиль и подачу мастера и наш корреспондент Мария Царикевич.

Уже почти 40 лет Сергей Карабан занимается творчеством. Это была детская мечта, которая переросла из хобби в дело. Воплощает в жизнь не только креативные идеи на своей придворовой территории, но и оформляет крупные проекты. А еще, чтобы не потерять знания и навыки, старается передать все тонкости работы внукам. И кажется, у этого подрастающего поколения генетически заложено творить.