«Мы называем это своеобразным «Оскаром». Лучших в сфере туризма наградили на конкурсе «Познай Беларусь»

Новости Беларуси. Узнать родину лучше. В Минске наградили лауреатов конкурса «Познай Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он традиционно объединил как профессионалов туристической сферы, так и просто любителей путешествий.

В 2020-м были утверждены 10 номинаций. Несмотря на непростой год для туризма, организаторы приняли свыше 1 100 заявок от участников. Для сравнения, в 2019 году их было 800.

Ирина Воронович, руководитель департамента по туризму Министерства спорта и туризма:

Конкурс имеет давнюю историю, потому что это самый главный конкурс в сфере туризма. Между собой мы называем это своеобразным «Оскаром», который получают все, кто в этой сфере задействован, а более-менее задействованы оказываются, в принципе, все, кто любит путешествовать.

Я могу отметить, что динамика и вот эта переориентация на внутренний туризм показывают свою значимую роль, потому что люди в этом году с наибольшим интересом заинтересовались объектами культурными, историческими, природными именно Республики Беларусь.