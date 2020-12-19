«Мы называем это своеобразным «Оскаром». Лучших в сфере туризма наградили на конкурсе «Познай Беларусь»

Новости Беларуси. Узнать родину лучше. В Минске наградили лауреатов конкурса «Познай Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он традиционно объединил как профессионалов туристической сферы, так и просто любителей путешествий.
Новости Беларуси. Узнать родину лучше. В Минске наградили лауреатов конкурса «Познай Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он традиционно объединил как профессионалов туристической сферы, так и просто любителей путешествий.
В 2020-м были утверждены 10 номинаций. Несмотря на непростой год для туризма, организаторы приняли свыше 1 100 заявок от участников. Для сравнения, в 2019 году их было 800.
Самой популярной номинацией оказалась «Рассказ о малой родине»: стать победителем тут захотели почти 400 человек. Лучшие участники получили ценные призы.
Ирина Воронович, руководитель департамента по туризму Министерства спорта и туризма:
Конкурс имеет давнюю историю, потому что это самый главный конкурс в сфере туризма. Между собой мы называем это своеобразным «Оскаром», который получают все, кто в этой сфере задействован, а более-менее задействованы оказываются, в принципе, все, кто любит путешествовать.
Я могу отметить, что динамика и вот эта переориентация на внутренний туризм показывают свою значимую роль, потому что люди в этом году с наибольшим интересом заинтересовались объектами культурными, историческими, природными именно Республики Беларусь.
Конкурс проводится более 15 лет. Фотографии примечательных мест с хэштегом «Познай Беларусь» от народных участников стали пригласительным билетом в нашу страну для сотен иностранцев.
Церемония награждения победителей – это всегда своеобразное подведение итогов года в туристической отрасли.