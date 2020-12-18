До последнего сражался за жизнь. Каким близкие и коллеги запомнили актёра Ростислава Янковского?

В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали, как умер известный актер Ростислав Янковский и почему он стал символом своего времени. Казалось, время в этой больничной палате остановилось. Тишину комнаты нарушало лишь тяжелое дыхание больного. Жизнь тягучими каплями стекала в бездонный сосуд вечности. Уходила навсегда эпоха – умирал один человек.

Андрей Душечкин, заслуженный артист Республики Беларусь:

Дома я нахожусь, вне какой-то ситуации, обычный день, слухов тревожных не было, ничего. Вдруг меня что-то просто толкает, я набираю телефон Володи Янковского, говорю: «Володя, а где вы находитесь?» Он говорит: «Андрей, привет. Мы идем к Ростиславу Ивановичу в реанимацию». А к нему уже тогда не пускали, только близких. Говорю: «Возьми меня с собой, пожалуйста, я хочу его сегодня увидеть». Он говорит: «Пошли». Ростислав Иванович в палате, я говорю: «Ростислав Иванович, вы когда придете? Мы без вас художественный совет не можем написать». Он посмотрел на меня и улыбнулся, я успел с ним попрощаться.

Он до последнего сражался за жизнь. Смеялся болезни в лицо, блефовал. Смерть грозила пальцем, а он надевал фрак, накладывал грим и выходил к зрителю. Он упивался собственной жизнью и заново наполнялся энергией, которая, казалось, никогда не иссякнет.

Олег Суконко, лечащий врач Ростислава Янковского:

Я был возле его постели, когда он умер. Он умирал у нас здесь, в последнее время он много находился в лечебной комиссии, но когда наступила финишная прямая, то мы его забрали, он в этом корпусе, я ему и глаза закрывал.

Ростислав Янковский стал символом своего времени, Дон Кихотом Русского театра в Беларуси. Как и два его брата, он всю жизнь посвятил искусству. О нем сплетничали, его побаивались, к нему прислушивались, его обожали.

Валентина Степанова, директор кинофестиваля «Лістапад» (1996-2008 гг):

Ростислав Иванович пробил же нашему театру звание национального, он хотел из нашего театра сделать лучший театр. Не только в стране, поэтому и пробивали гастроли с ним, чтобы мы ездили везде, чтобы нас знали. Всегда, когда мы работали на фестивале, в центре внимания было белорусское творчество. Творчество театральное, киноискусство, но белорусское.

160 спектаклей, полсотни ролей в кино. С легкой руки режиссеров, он проживал чужие жизни. В этом было его призвание: быть всеми и быть собой. Его феномен до сих пор не дает покоя критикам, театроведам и даже самым близким людям.