В Минске открыли здание Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси

Новости Беларуси. В Минске после реконструкции открыли обновленное здание Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Тертель, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

Буквально еще четыре года назад у нас в инспекции не было соответствия тем требованиям, которым мы должны соответствовать, и тем условиям труда, в которых должен трудиться обыкновенный, простой гражданин, тем более государственный инспектор, который выполняет задачи круглосуточно на водоемах, в лесах.

Нами проведена реконструкция, строительство новых зданий по всей республике. Мы оценили: примерно 82 % зданий сегодня сделано. Сегодня условия труда соответствуют тем требованиям, которые предъявляются. У нас еще одна особенность есть в инспекции – это необходимость хранения наших транспортных средств. Это не только автомобили, это гидроциклы, квадроциклы.