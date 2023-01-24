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В Минске открыли здание Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси

24 января 2023 14:09
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Новости Беларуси. В Минске после реконструкции открыли обновленное здание Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске открыли здание Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси-1

В торжественной церемонии приняло участие руководство города. Здание расположено на Харьковской. Ремонт завершили быстро. Работы велись чуть больше года. Условия стали намного комфортнее.

В Минске открыли здание Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси-4

Построили дополнительный 4-й этаж, появились спортивный, тренажерный и актовый залы, а также гараж для хранения спецтехники и оборудования. Обновили административные помещения, входную группу. Скоро планируют открыть и музей, посвященный истории инспекции.

В Минске открыли здание Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси-7

Юрий Тертель, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
Буквально еще четыре года назад у нас в инспекции не было соответствия тем требованиям, которым мы должны соответствовать, и тем условиям труда, в которых должен трудиться обыкновенный, простой гражданин, тем более государственный инспектор, который выполняет задачи круглосуточно на водоемах, в лесах.

Нами проведена реконструкция, строительство новых зданий по всей республике. Мы оценили: примерно 82 % зданий сегодня сделано. Сегодня условия труда соответствуют тем требованиям, которые предъявляются. У нас еще одна особенность есть в инспекции – это необходимость хранения наших транспортных средств. Это не только автомобили, это гидроциклы, квадроциклы.

В Минске открыли здание Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси-10

Символично, что новое здание открыли в канун Дня образования инспекции – 27 января. В 2023 году государственный орган отмечает свое 20-летие.

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# Строительство # общество # Юрий Тертель # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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