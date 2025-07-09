В Гродно по Неману пустили венки в память о героинях Великой Отечественной войны

Никто не забыт. В Гродно по Неману пустили венки в память о героинях, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трогательном мероприятии приняли участие представительницы молодежного крыла Белорусского союза женщин. Венки были сплетены девушками из всех районов области и символизировали уважение и память о тех, чьи судьбы связаны с войной. Акцию приурочили к 80-летию Победы.

Елена Миклаш, директор центра дополнительного образования детей и молодежи Новогрудского района : Традиционно в нашем венке присутствует, конечно же, василек – символ нашей Беларуси, символ Белорусского союза женщин. В акции «Дзявочы вянок мiру» принимаю не первый год участие. Я считаю, что это очень значимое мероприятие, которое воспитывает будущих патриотов, воспитывает нас, и, самое главное, чтит память о героях.

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:

Девочки каждого региона Гродненской области с большой любовью, терпением, нежностью вплетали всю свою душу в эти замечательные венки, которые посвятили нашим самым важным героиням – ветеранам Великой Отечественной войны. Самый важный посыл, который мы всегда говорим в нашей акции – как важно сегодня хранить этот хрупкий мир.

Впервые акцию провели пять лет назад. Инициированная молодежью Гродненской области, она была поддержана в других регионах, и стала традиционной. Кроме этого, получила статус республиканской. Ежегодно представительницы Союза женщин собираются вместе, чтобы спустить на воду венки и презентовать свои социально-значимые проекты.