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В службе «Одно окно» доработали программный комплекс для ID-карт. Обещают ускорить процесс

31 января 2022 14:42
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Новости Беларуси. В службе «Одно окно» доработали программный комплекс для ID-карт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Он взаимодействует с Единой системой идентификации физических и юридических лиц. Специалисты могут оперативно получить данные, которые содержатся в карте. Например, о составе семьи или о месте жительства.  

В службе «Одно окно» доработали программный комплекс для ID-карт. Обещают ускорить процесс-1

Новые технологии позволят ускорить процесс и сделать процедуру комфортнее. Служба «Одно окно» пользуется популярностью у минчан. Самыми актуальными остаются обращения, связанные с жилищными вопросами, получением адресной социальной помощи, а также предоставлением справок и выписок. При этом другие документы посетителю все также нужно иметь при себе. Их перечень строго регламентирован.  

В службе «Одно окно» доработали программный комплекс для ID-карт. Обещают ускорить процесс-4

Александр Ефимов, директор Минского городского агентства обслуживания населения:  
Определил перечень документов, которые гражданин обязан предоставить, и соответствующий перечень, который служба «Одно окно» должна запросить по той или иной административной процедуре. Услуги службы «Одно окно» всегда востребованы, поскольку, если у жителей Минска возникают какие-то вопросы, которые необходимо решить именно в местных органах власти города, то он всегда обращается за ней.  

В службе «Одно окно» доработали программный комплекс для ID-карт. Обещают ускорить процесс-7

За 2021 год в службу «Одно окно» обратились более 350 тысяч человек. Это на 5 % больше, чем в 2020-м.  

# Социальная инфраструктура # общество # Александр Ефимов # Фотофакт

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